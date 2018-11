Zapatero cenó con Pablo Iglesias en Madrid durante el 'puente' de Todos los Santos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cenaron discretamente el pasado puente de Todos los santos en el domicilio madrileño del actual ejecutivo de Telefónica y ex secretario general de Juventudes Socialistas en la década de los 80, Javier de Paz, según ha sabido Vozpópuli de fuentes solventes.

Zapatero e Iglesias, que mantienen buena relación desde aquella primera y polémica cita en casa del exministro socialista y ex presidente del Congreso, José Bono, abordaron la situación de la política española, en particular el desafío secesionista en Cataluña y el procesamiento de los implicados en el referéndum ilegal del 1-O, y la labor de mediación del ex presidente español en Venezuela, entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición contra el chavismo.

Han pasado cuatro años desde que ambos políticos montaran un considerable revuelo en el PSOE por no informar previamente a Pedro Sánchez de un almuerzo casi a escondidas en casa de Bono, en un encuentro en el que también estuvo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Hoy, derrotada Susana Díaz en las primarias de 2017, Zapatero ya ha recompuesto sus relaciones con su sucesor al frente de la Secretaría General del PSOE y también en La Moncloa, y el ex presidente trabaja a favor claramente del Gobierno socialista.

Un Ejecutivo que tiene a Iglesias en vilo, ante la intención de no presentar las nuevas cuentas públicas siquiera a la Cámara Baja para evitar una derrota parlamentaria por el 'no' de los independentistas catalanes. El líder de Podemos ha empezado a endurecer el tono y advierte de que aunque el escenario no le beneficia, el bloqueo debe resolverse en las urnas.

"Sánchez no puede gobernar a golpe de decreto con 84 diputados y una Mesa del Congreso controlada por PP y Cs. Es necesario llegar a acuerdos para sacar adelante los presupuestos, de lo contrario lo más sensato sería convocar elecciones", sañaló. Eso sí, su partido no se podrá negar a apoyar determinados decretos de calado social y la capacidad de adelantar los comicios sólo la tiene el Presidente.