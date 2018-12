Zapatero anima a Sánchez a seguir dialogando con los independentistas porque "no son golpistas"

El expresidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha animado a su compañero de filas y actual mandatario, Pedro Sánchez, a "seguir dialogando" con los independentistas para resolver el conflicto en Cataluña tras considerar que "no son golpistas".

"Creo que han hecho un viaje a ninguna parte y han sobrepasado los límites de lo que puede ser la política. Han entrado en el terreno del fin justifica los medios. Eso lo sobrepasaron los días 6 y 7 de septiembre con aquellas disparatadas leyes, fruto de una dinámica equivocada", asegura Zapatero, quien asimismo considera que "la reacción de la democracia no puede ser excluirlos del concurso democrático. En absoluto. La reacción inteligente es convencerlos, reconocer que hay un problema, en el que ellos no tienen casi ninguna razón desde nuestra perspectiva, pero no estamos ante algo casual ni minoritario. Y en un país donde algo no es casual ni minoritario, la respuesta de la política debe ser política. El Código Penal no va a dar solución, la solución tendrá que venir de la mano de la política". "Si ayer fueron nacionalistas, pueden volver a serlo, es fundamental que el PSOE mantenga la interlocución", resume en una entrevista a El Mundo.

El expresidente asegura también que le pareció "interesante" hablar con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Frente a la acusación de los líderes del PP y Ciudadanos sobre que él fue a pactar los Presupuestos con Bildu enviado por Sánchez, Zapatero responde que "cuando se está en la política activa para ganar posiciones, no se tiene perspectiva. Quizá algún día los dos entiendan, seguro, lo que representa el valor de la reflexión y el diálogo para quien ha trabajado desde el Gobierno para acabar con el mayor drama de España, que fue el terrorismo".

Así, también indica que el resultado del PSOE en Andalucía "debe preocupar pero no angustiar" y que con su labor de mediación en Venezuela él no defiende al presidente Nicolás Maduro sino que busca "evitar que se produzca un conflicto civil allí" y asegura que existen "muchos prejuicios y desconocimiento" sobre el país sudamericano.