Zapatero ve a Mohamed VI "predispuesto" para frenar a los inmigrantes

"Pienso que se notará la cooperación de Marruecos en breve", ha confiado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al actual Gobierno socialista respecto al problema de la inmigración ilegal, después de ser recibido en audiencia este lunes por el Rey Mohamed VI durante la Fiesta del Trono; el monarca les invitó personalmente a él y al exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.

Según fuentes del entorno de Zapatero consultadas por Vozpópuli, éste encontró al monarca físicamente "mucho mejor" que hace meses, cuando fue operado en París de un problema cardíaco, e "interesado" por la situación política de España.

El expresidente se halla convencido de que Mohamed VI está "predispuesto favorablemente" a colaborar con Pedro Sánchez para frenar la avalancha de pateras por el Estrecho tras el cierre de la ruta de Italia desde Libia, como antes lo hizo con él mismo y con Mariano Rajoy en beneficio de ambos países.

Así se lo ha transmitido el ex presidente Zapatero a Sánchez, conocedor de su invitación y la de Moratinos a una de las fiestas más importantes en el país vecino. Esa visita allana la que va a efectuar el actual jefe del Ejecutivo y que todavía no ha podido llevar a cabo a pesar de que era la primera que tenía en su agenda internacional.

"Está claro que cuando una ruta se cierra (Italia) se intentan otras y hay un tiempo de incremento de pateras hasta que se logra taponar; lo vamos a ver ahora"

Lo que ocurre, a juicio de Zapatero, dicen las mismas fuentes, es que "las crisis provocadas por la llegada de pateras no tienen allí (en Marruecos), el impacto de aquí"; no está en los medios de comunicación todo el día, como ocurre en España, "y por eso parece que reaccionan tarde, pero es que no lo viven como nosotros".

No obstante, el expresidente reconoce en privado que "cuando una ruta se cierra", en alusión a la negativa de Italia y Malta a abrir sus puertos a los barcos de inmigrantes procedentes de Libia, "se intentan otras y hay un tiempo de incremento hasta que se logra taponar; Lo vamos a ver ahora" en España.

Ya pasó en 2006, con él en La Moncloa. En octubre de 2005 se habían registrado intentos de salto masivo por las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, muy espectaculares y alarmantes para la población española; lo cual llevó a Marruecos a aumentar el control en sus fronteras norte y sur.

En 2006, cuando Marruecos blindó su costa, las mafias cambiaron de ruta: los inmigrantes 'saltaban' desde Mauritania a Canarias; 4.000 entre enero y marzo

Ese incremento de la presión policial marroquí llevó a las mafias a cambiar las rutas del tráfico ilegal, eligiendo las playas de Nuadibú (Mauritania) para que los inmigrantes saltaran a Canarias. Solo entre enero y marzo de aquel año llegaron 4.000 a las islas.

Y aún así, señalan otras fuentes consultadas para desmentir la sensación de invasión de inmigrantes ilegales, el gobierno Zapatero puso en marcha durante los dos primeros años de mandato 2004-2005 el mayor proceso de regularización registrado en España -más de 700.000 personas lograron permiso de residencia- y en ese bienio se registró una caída de la llegada de pateras a España en cómputo global.

"Lo ideal sería actuar más en origen", en los puntos de partida desde donde salen los migrantes de sus países africanos en busca de una vida mejor, para cortocircuitar a las mafias, señala el ex presidente. "Así lo hicimos en 2006, pero nos costó varios meses controlar la situación. Pienso que no va a ser más grave ahora".