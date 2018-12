Xavier García Albiol: "Yo me considero populista, y no me escondo"

El expresidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha recuperado su discurso más durp en materia de inmigración con la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y su auge en las encuestas. En el último programa del espacio de la Sexta 'Salvados', el periodista Jordi Évole ha entrevistado a tres populares: el exministro de trabajo Manuel Pimentel, el exminsitro de Exteriores José Manuel García-Margallo y el propio Albiol. Este último ha asegurado que "en sentido positivo", se considera "populista".

Este domingo, Albiol admitía que populista "en el buen sentido de la palabra" se considera y no se esconde. Esta ha sido la respuesta del catalán a raíz del reciente discurso de Pablo Casado sobre inmigración en el que afirmó que "no hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado de bienestar, que no es ilimitado". Casado señaló que "si los que vienen a España son inmigrantes que lo que quieren disfrutar de nuestras ayudas sin respetar nuestras costumbres se han equivocado de país".

No solo eso, en relación a las palabras en las que declaró que en este país "no hay ablación de clítoris ni se matan los carneros en casa", el exministro de Trabajo con José María Aznar, ha afirmado que se trata de "un discurso populista". Pimentel asegura que lo es porque sublima los hechos. "El mensaje peligroso es asociar inmigrante con ablación. No recoge parte de la verdad", ha aseverado. "Ya presuponemos que cualquier inmigrante va a ser machista, va a estar a favor de la ablación", ha añadido. Y esto, afirma, es "una injusticia evidente".

Albiol, sin embargo, considera que Casado no trata de lanzar ese mensaje. Se trata, dice, de "un mensaje trasversal". El exlíder catalán habla de "agravios comparativos". "Hay una parte de la población que con la crisis económica lo ha pasado muy mal y esa parte de la población ha visto cómo ellos no podían acceder a ayudas sociales, en cambio un señor que acababa de llegar de forma irregular a España sí ha accedido a una ayuda social", ha asegurado que pueden pedir 300 o 400 euros o una ayuda de alquiler social.

El exministro Pimentel ha afirmado que las posturas que juegan con inmigración son "incendiarias". "Hay que tener mucho cuidado porque el centro derecha no es xenófobo, no es racista", ha dicho

En este punto, Pimentel vuelve a desmentir a Albiol: "Creo que ahí hay mucha leyenda urbana". "Esto de que los inmigrantes tienen una ayuda u otra, yo matizaría eso mucho. Yo creo que no tienen tanta ayuda", ha dicho.

Sin embargo, Albiol tiene clara su postura: "Hay que intentar devolver a esas personas a su país. Deportarlas es una palabra fea, pero sí devolverlas a su país".

"Juegas claramente a leyendas urbanas"

El exministro con Aznar alerta al PP del peligro de caer en un discurso peligroso. "Lo que caracteriza al centro derecha es la gestión de la inmigración: inmigrantes nos van a hacer falta, es una tontería decir que no porque mueves algo atávico, metes miedo a la gente, juegas claramente con leyendas urbanas", ha añadido.

El exministro ha afirmado que las posturas que juegan con inmigración no le gustan "nada" porque son "incendiarias y hay una intencionalidad clara de remover los bajos instintos". "Hay que tener mucho cuidado porque el centro derecha no es xenófobo, no es racista. Vox va a jugar mucho con el tema de la inmigración", ha señalado.

Para Pimentel el tema de la inmigración "nunca" se aborda desde el punto de vista de la gestión, se aborda "siempre" ideológicamente porque "es muy pasional y mueve muchos votos". "No se puede mover desde lo de que quitan el pan a los de aquí, porque no es verdad", ha concluido.