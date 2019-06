Vox suspende las negociaciones con el PP en la Comunidad de Madrid "hasta que no cumplan con lo pactado"

Vox ha anunciado este lunes que han suspendido los contactos con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, formación con la que tenían prevista otra reunión hoy.Ha sido la líder en la región Rocío Monasterio la que ha afirmado que necesitan "socios que tengan capacidad de negociación".

"Hasta que no se cumpla con lo pactado no tiene sentido mantener reuniones para otra negociación", ha dicho desde la Asamblea de Madrid. Según Monasterio, parece que hay un incumplimiento de contrato por parte del PP.

La decisión del partido verde llega un día después de que el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hiciera público este domingo el decreto con el que nombra a su equipo de gobierno y a los concejales presidentes de las juntas de distrito, que acordó con Ciudadanos. Ni rastro de Vox.

Desde primera hora de la mañana, varios dirigentes del partido liderado por Abascal han asegurado haber pactado con el PP representación en el ejecutivo municipal en proporción a los votos obtenidos.

"Concejalías de Gobierno"

Según su versión, esto implicaría ocupar el poder de algunas concejalías de Gobierno. Sin embargo, la formación no solo no aparece al cargo de ninguna concejalía, sino que tampoco figura en la presidencia de ninguna junta de distrito.

Martínez-Almeida tendría previsto cederle algunas presidencias, aunque no ha aclarado cuántas ni cuáles. Tampoco ha descartado ceder a Vox el mando de alguna empresa pública.

Desde Vox dvierten a los populares de que si no se cumple lo pactado, habrá "consecuencias"

Pero a la formación no le bastaría solo con eso. Además, advierten a los populares de que si no se cumple lo pactado, habrá "consecuencias". Sobre la el pacto en paralelo de PP y Ciudadanos, Vox señala que Begoña Villacís tiene que preocuparse lo que ha pactado ella y no de lo que hemos pactado otros.

"No es parte de nuestro acuerdo porque no les ha dado la real gana ni les ha salido de las narices de sentarse a negociar. Les hemos llamado 20 veces, ¡no tenga usted cara! Ahora no va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer. ¡Estamos de vetos, de los cordones sanitarios y de las órdenes de Macron hasta las narices!", ha señalado Ortega Smith en La Sexta minutos antes de que Monasterio anunciase que congelaban las relaciones.

Desde Cs aseguran que su acuerdo con los populares impide que Vox entre en concejalías de Gobierno, pero no descarta que los de Abascal entren en juntas de distritos porque "no son gobierno". La nueva vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha emplazado a PP y Vox a exponer "con luz y taquígrafos" el contenido del acuerdo al que han llegado.