Vox rechaza sumarse a la negociación del PP y Cs pero apoyará el acuerdo que salga

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha explicado este miércoles las condiciones de su partido para apoyar con sus votos al próximo presidente de Andalucía después de celebrar el primer Comité Ejecutivo del partido tras las elecciones del pasado domingo. "No tenemos voluntad de entrar en el gobierno andaluz, no queremos cargos ni cargas", ha asegurado Abascal.

El líder de Vox ha señalado que no se ha reunido con los líderes de otros partidos tras los comicios porque "no tiene sentido que se reúnan con nosotros sin entre ellos no llegan a algún acuerdo antes. "Estamos a la expectativa para ver si Ciudadanos está a la altura o si frustra una oportunidad histórica", ha dicho en referencia a las "presiones" de Manuel Valls a la formación naranja.

No estamos en el debate de las personas, tanto Juan Marín como Juanma Moreno son prescindibles"

"No estamos en el debate de las personas, tanto Juan Marín como Juanma Moreno son prescindibles, pero los andaluces sí han pedido un cambio", ha afirmado. Aunque ha reconocido que Vox no planteará "líneas rojas" a la hora de apoyar cualquier pacto que suponga el desalojo del "régimen de 36 años socialista", sí ha señalado las medidas que su partido propone impulsar en Andalucía.

Cerrar Canal Sur

Entre ellas, Vox plantea cerrar Canal Sur; un proceso de reforma del Estatuto de Andalucía para quitar la expresión de 'realidad nacional' y sustituirla por 'región de España' y para que esta región sea "pionera" en devolver competencias en Educación o Sanidad; derogar leyes regionales de Memoria y de Género; promover una auditoria para controlar "el gran fraude" del PER, defender la caza y la tauromaquia y suprimir inmediatamente el impuesto de sucesiones.

El líder de Vox ha aprovechado su primera rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo posterior a las elecciones andaluzas para arremeter contra el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, por instigar a las manifestaciones "radicales" en Andalucía cuando para referirse a su partido dijo que había que hacer una antifascimo militante. Además ha condenado las agresiones a un joven en Vitoria por defender la unidad de España.

Preguntado sobre su participación en las instituciones andaluzas pese a ser tan crítico con el Estado de las Autonomías, Abascal ha replicado que lo corregirán desde dentro: "No vamos a utilizar dinamita para corregirlo".