Vox ha fichado como número dos por Barcelona a un abogado de la familia Franco. Juan José Aizcorbe ganó al Ayuntamiento de Santiago de Compostela un pleito sobre la propiedad de dos estatuas que están en el Pazo de Meirás.

Aizcorbe (Barcelona, 1959) también ha estado relacionado con varias empresas periodísticas. Tal y como reconoce en su currículum, fue consejero delegado de Intereconomía. Aizcorbe era considerado la mano derecha de Julio Ariza.

El caso que ganó para la familia Franco se centraba en la propiedad de dos estatutas de Abraham y Jacob que estaban originalmente en el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago.

Las tallas en piedra del siglo XII acabaron en Meirás por un capricho de Carmen Polo, según la versión del Ayuntamiento. El consistorio local exigía la devolución de las mismas al estimar que lo que hubo fue un "expolio" y un "abuso" del dictador. Los Franco alegaron ser los legítimos propietarios de las piezas y que las compraron a un particular a través de un anticuario. La sentencia fue favorable a la familia Franco. El caso está recurrido.

En conversación con Vozpópuli, Aizcorbe ha confirmado que representa a los Franco en este caso -y no en otros como el de la exhumación- y que son "un cliente más". Sobre su candidatura a las elecciones, ha reconocido que mantiene una amistad con Santiago Abascal desde hace años y que le pidió ir en las listas hace unos días.

En su perfil de Twitter se define como "Abogado, católico, español, catalán. Al encuentro de la verdad, la bondad y la belleza. Arriba Siempre". El 'numero tres' de la lista por Barcelona será el torero Serafín Marín.

