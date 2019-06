Vox exige al Gobierno documentación de la negociación con ETA de cara a una posible querella contra Zapatero

Vox ha registrado tres escritos este lunes en el Congreso de los Diputados para exigir a las Administraciones Públicas el conjunto de información relativa a las "supuestas negociaciones, conversaciones y/o contactos" con la banda terrorista ETA mantenidos bajo la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para valorar una posible querella contra el expresidente socialista.

De hecho, en función de lo que encuentren, el presidente de la formación, Santiago Abascal no descarta pedir la comparecencia en las Cortes de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. Y ha agregado que pedirá a los servicios jurídicos de su formación política el estudio de una posible querella contra Zapatero "por la comisión de algunos delitos".

No descartan la presentación de una denuncia en la Audiencia Nacional por colaboración con organización terrorista y revelación de secretos. Acompañado por la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, y por el senador de la formación Francisco José Alcaraz, Santiago Abascal, ha explicado que solicita al Ministerio de Interior y al de Presidencia "todas las actas y documentos que pueden arrojar luz sobre las conversaciones y consecuencias políticas" de la "negociación con ETA" entre 2005 y 2007.

El "trágala" de Andalucía

Preguntado por la intención del PP de emplazar a Ciudadanos y Vox a una reunión a tres esta semana, Abascal ha insistido en que su partido continúa con la "mano tendida" a Rivera para intentar buscar acuerdos entre las tres fuerzas en comunidades y ayuntamientos tras las elecciones del 26 de mayo.

Sin embargo, el líder de Vox considera que "algunos no están actuando de manera políticamente madura". "No buscamos ni queremos ninguna foto con Rivera, para eso nos hacemos fotos con nuestras familias, pero sí queremos entablar un diálogo político", ha aclarado. Y ha insistido en que su partido descarta un acuerdo con el modelo de Andalucía porque, según Abascal, supone "un trágala" por el que no piensan volver a pasar.