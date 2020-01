Vox se lanza a la conquista de los agricultores indignados

El despertar de los agricultores extremeños ha logrado hacer coincidir a Unidas por Extremadura -la confluencia que conforman Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo- y a Vox en la misma manifestación.

Ambas formaciones han respaldado las movilizaciones en defensa de unos precios dignos y justos para los productos agrícolas que tuvieron lugar este miércoles en la localidad pacense de Don Benito.

Ambos partidos han denunciado las cargas policiales que acontecieron cuando algunos manifestantes trataron de acceder al recinto que acogía la feria en la que estaban presentes el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

También participaron en las protestas Partido Popular y Ciudadanos. Y también se han sumado a las críticas. Todos, excepto el PSOE. Aunque sí acudieron algunos alcaldes socialistas a título individual, según han destacado las asociaciones agrícolas convocantes.

Implantación de Vox en Extremadura

Vox trata de implantarse en otras comunidades más allá de Murcia, la única región donde el partido es primera fuerza. En Extremadura, donde los agricultores se han levantado contra el abandono y falta de ayudas al sector, los de Abascal han encontrado un posible caladero de votos.

El pasado 10N el PSOE volvió a ganar las generales en la región, uno de sus bastiones por excelencia. Arañó cinco representantes en el Congreso de los diputados y más de un 38,3% del voto. Aunque mejoraron en porcentaje respecto al mes de abril, cuando la participación bajó cinco puntos, a la oposición no se le escapa que perdieron 23.000 apoyos.

El PP quedó en segunda posición con 13.500 papeletas más que en abril, lo que le permitió llegar a tres escaños, uno más que antes. Y se afianzó como segunda fuerza con el 26% del voto. Las elecciones constataron el hundimiento de Podemos y Ciudadanos en la región, que quedaron reducidas a cuarta y quinta fuerza, respectivamente. Y sin representación en la Cámara Baja. La sorpresa fue Vox, hasta entonces desaparecido, pues ganó 100.000 apoyos y dos escaños: uno por Cáceres y otro por Badajoz.

Rifirrafe entre Vara y un diputado de Vox

Precisamente han sido los diputados de Vox por estas provincias -Víctor Sánchez del Real y Magdalena Nevado- los que se desplazaron este miércoles hasta Don Benito para alinearse con los agricultores y cargar contra Vara. Ven viable ganar terreno y consolidarse como oposición también en Extremadura, donde el llamdo bipartidismo sigue muy presente.

El propio dirigente socialista entró al trapo este miércoles a través de Twitter a colación de las publicaciones y mensajes de Sánchez del Real. "Aquí está este 'agricultor a título principal' conjugando el verbo mentir, que algo queda", escribió Vara contra el diputado de Vox.

Previamente, el parlamentario por Badajoz había estado narrando su paso por Don Benito. "Hoy con los agricultores en Don Benito. Hemos asistido al uso de la fuerza por el gobierno del PSOE para acallar la voz del campo, y sus legítimos deseos de generar riqueza y empleo. Tenemos claro cuáles son los 'nuestros'", lanzaba.

Aquí está el cobarde - socio de BIldu y golpistas- que hoy ha ordenado a la policía cargar contra una masa de agricultores extremeños. Y no se atreve ni a mencionarme poniendo un pantallazo. ( @GFVara ) (Postdata: agricultor no he sido, ni asegurado serlo, nunca. Mis abuelos sí) https://t.co/ef4r1HphlF — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) January 29, 2020

Sobre el tuit de Vara, Sánchez del Real le respondió con otro: "Aquí está el cobarde -socio de Bildu y golpistas- que hoy ha ordenado a la policía cargar contra una masa de agricultores extremeños. Y no se atreve ni a mencionarme poniendo un pantallazo. Posdata: agricultor no he sido, ni asegurado serlo, nunca. Mis abuelos sí".

Los dirigentes de Vox han salido en tromba a hacerse eco del incidente en Don Benito y a manifestar su apoyo a los agricultores, un guiño al medio rural que vienen repitiendo en todas las campañas electorales.

"Marlaska y Sánchez ordenan cargas contra los agricultores extremeños, pero las impidieron contra los golpistas en Barcelona hace unos meses hasta que ya era demasiado tarde para contener su terrorismo callejero puro y duro", ha denunciado Abascal.

La formación trata de abanderar la lucha del agro no solo en la calle, sino también en el Congreso. Los de Vox han anunciado "una batería de acciones parlamentarias urgentes sobre la gestión del Gobierno en los incidentes contra los agricultores extremeños, que pusieron en peligro a los manifestantes y a los propios policías".

Desde Asaja, una de las tres asociaciones que convocó la manifestación este miércoles, han señalado a Vozpópuli que a los integrantes de su plataforma les une su condición de agricultores y no su preferencia por uno u otro partido político. "Aquí hay gente de todos los signos políticos. Nos da igual el partido que esté en el Gobierno, pero se habla mucho de la España Vacía y no se hace nada para impedir que la población de los pueblos siga desapareciendo", lamenta el presidente de la organización, Ángel García Rubio.