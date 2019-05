Vox veta al diario 'El País' de la presentación de su candidatura a las elecciones europeas

Vox ha impedido esta mañana al redactor del diario El País cubrir el acto de presentación de la candidatura a las elecciones europeas del 26 de mayo después de que el periódico del grupo Prisa haya publicado este viernes un perfil sobre el cabeza de lista titulado 'Jorge Buxadé Villalba: un falangista en el Parlamento Europeo', donde se le define como seguidor de José Antonio Primo de Rivera.

Buxadé es abogado del Estado barcelonés y concurrió en 1995 en las listas del partido Falange Española de las JONS. Asimismo, en las generales de 1996 se postuló con Falange Auténtica por Barcelona. El candidato no ha negado la información que se puede encontrar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El comité de campaña, sin embargo,ha tomado la decisión al entender que el periódico trataba de "boicotear" el acto al titular una noticia con esa información.

"Como periodista estoy escandalizado ante la cantidad de mentiras y basura que se está publicando sobre Vox", ha dicho por su parte el número tres de la lista, Hermann Tertsch, preguntado por el veto de su compañero de profesión. "Es muy preocupante que desde medios de izquierdas y de derechas se esté mintiendo descaradamente", ha añadido. "Me parece mucho más indigno haber sido comunista como fui yo hace cuarenta años que ser falangista hace veinte", ha proseguido.

El redactor también ha sido expulsado del grupo de WhatsApp que el partido usa para informar a los periodistas de su actividad diaria, como ya hizo hace un mes con redactores de Onda Cero, El Español, eldiario.es o El Plural, a los que también se les impide el acceso a los actos. Los servicios de prensa de la formación habían avisado al periodista de que no podría acceder al evento celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid, donde los candidatos sí han admitido preguntas. El propio Abascal ha justificado la decisión y ha tildado de "activista comunista" al diario de Prisa a la entrada del acto.

"Vox ha vetado hoy a El País en su campaña al Parlamento Europeo por este artículo. No lo han desmentido, no lo han matizado, simplemente no les gusta. Los adjetivos sobran, ellos se retratan a sí mismos", ha señalado el redactor a través de su cuenta en la red social Twitter.

#Vox ha vetado hoy a @el_pais en su campaña al Parlamento Europeo por este artículo. No lo han desmentido, no lo han matizado, simplemente no les gusta. Los adjetivos sobran, ellos se retratan a sí mismos.https://t.co/zzkcf0LgA1 — miguel gonzalez (@mgonzalezelpais) 10 de mayo de 2019

4-5 eurodiputados

El barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves otorga al partido de Abascal entre cuatro y cinco escaños en la Eurocámara. La número dos es la vicesecretaria de Relaciones Institucionales del partido, Mazaly Aguilar.

En su campaña, el partido abogará por la defensa de la soberanía de España, la seguridad fronteriza y la promoción de los productos españoles. También quieren lanzar "una firme apuesta para fomentar la libertad y la justicia frente a la Europa de los prófugos, la defensa de las raíces de Europa frente al multiculturalismo y el refuerzo de la seguridad de los ciudadanos europeos frente a la amenaza yihadista".

Por otro lado, se fijan como objetivo "potenciar los derechos e intereses de los ciudadanos europeos frente a la burocracia impuesta por Bruselas; y la recuperación del sentido común frente al despilfarro que supone el actual modelo europeo con la clara vocación de recuperar la soberanía de los países que están en la esencia de Europa frente a la imposición globalista".