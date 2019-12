Vox enmienda la bajada de impuestos de Ayuso por ser un 'copipega' de las cuentas de 2018

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha advertido al Gobierno regional de PP y Ciudadanos de que tienen que cumplir con el pacto alcanzado para facilitar la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según Monasterio, Aguado y parte del PP de Ayuso están sumidos en "políticas de trileros" y esto es lo que estaría impidiendo que se llegase a un acuerdo en materia presupuestaria tal y como se ha hecho en Andalucía. Pide a ambos emular al tándem Juan Marín (Cs) y Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

Para reconducir la situación Vox ha presentado una enmienda a la totalidad a la bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid y al futuro proyecto de ley del Gobierno regional porque, para Monasterio, este proyecto es "una argucia para encubrir su fracaso político, que es la prórroga de las cuentas de 2018".

Pide reducir el gasto político

La mejor manera de bajar impuestos, considera la diputada autonómica, es hacer unos nuevos presupuestos. "Lo demás es tomar el pelo todos los madrileños. La rebaja que se se proponía ni siquiera compensaba el gasto político de las cuatro nuevas consejerías y sus respectivos órganos", ha criticado Monasterio en referencia a los nuevos departamentos creados tras la coalición de Ayuso y Aguado.

"La administración ya es gigante y tiene miles de capas", ha insistido antes de mandar cumplir con el acuerdo de investidura que incluía "una bajada drástica de impuestos unida a una reducción del gasto político. No vamos a ser partícipes de un juego de trileros", ha señalado.

Lo único que ha habido con los socios de Gobierno son desplantes e incumplimientos con Vox"

Hasta la fecha, ha dicho Monasterio, lo único que ha habido con los socios de Gobierno son desplantes e incumplimientos con Vox. "Solo se nos ha llamado para acudir a una celebración de los 100 días de Gobierno. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado más preocupado por hacer oposición a Vox que por gobernar", ha apuntado.

"En Andalucía alcanzamos un acuerdo, ¿por qué no es posible en Madrid?", ha preguntado. "Para nosotros no hay problema, tenemos disposición absoluta, pero para bajar impuestos y no endeudar más a los madrileños es necesario reducir el gasto político ineficaz, la grasa del sistema", ha enfatizado la dirigente de Vox, que considera que en la capital hay falta de "voluntad política".