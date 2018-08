Vox no teme a Casado: “Él habla de efecto llamada y nosotros de poner un muro”

"Hemos visto que desde el PP se han fijado en nosotros y hemos visto con extrañeza escuchar el himno de España en el cierre del Congreso del PP y que Casado nos mencionara tanto...pero no estamos llamando a las mismas personas", responde en entrevista con Vozpópuli el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de que el pequeño pero creciente electorado que le abriria las puertas del Congreso 'vuelva' al Partido Popular tras la llegada de Pablo Casado.

Pese al rún rún que se generó en allegados a la formación, el líder de Vox asegura que no han 'encajado' de forma negativa el discurso calificado por muchos de 'derechista' y hasta 'ultraderechista' o 'lepenista' del nuevo líder del PP. "No hemos notado una baja de la afiliación desde que llegó Casado, ni siquiera una ralentización", asegura Abascal, que esgrime que en el último año el número de afiliados del partido se triplicó, pasando de los 3.000 a los 9.000 en toda España, y en sitios "donde nuestro discurso puede sonar más refractario", como la provincia de Barcelona, pasó de los 90 a los 500. "Donde antes había 40 personas, ahora hay 400".

Sobre "el golpe separatista en Cataluña", Vox defiende "un 155 duro y duradero" y ya proponía la ilegalización de los partidos separatistas que promueve el nuevo líder del PP. Sin embargo, "Casado ha dicho que el PP cree en el estado de las autonomías y ve positivas las transferencias que se han hecho, como la de Los Mossos, y por cosas como esa, ya no es un rival, son cómplices de la situación actual", insiste Abascal, que achaca al modelo autonómico el crecimiento 'desorbitado' de la deuda pública y le considera "la madre de todos los problemas" y el "Estado de Bienestar de los Partidos Políticos" que "asfixia a las clases medias".

Sobre la cuestión autonómica, la propuesta de máximas de Vox incluye una reforma del Estado tendiente a un único Parlamento, con un único Gobierno y un único Tribunal Supremo. "La administración no necesita 17 parlamentos regionales para garantizar la pluralidad. España es plural sin autonomía política y esa autonomía política está ahora siendo enemigo de la pluralidad. Un catalán podrá no sentirse español pero yo soy sociólogo y da igual lo que sienta, hay que acogerse a la Ley", afirma Abascal, que identifica "problemas económicos" que generan las autonomías. "En 1993, las políticas sanitarias públicas costaban 32.000 millones; en 2003, descentralizadas, 68.000...y eso pasa porque las CCAA gestionan mal y no tienen visión de conjunto".

No entendemos la acusación de racista, no nos importa el color de piel sino lo que la gente tiene en la cabeza"

La otra cuestión "más urgente" para la formación surgida en 2013 pasa por "la defensa de las fronteras" y en ello también marca distancias con el 'nuevo PP'. "Casado habla de efecto llamada y de que no hay papeles para todos pero no hace ni una sola propuesta. Vox, en cambio, propone un muro en Ceuta, más efectivo que la valla que además daña a las personas, y dice abiertamente en cualquier caso que el mejor 'muro' o discurso debe ser 'el de de no dar ninguna ayuda social a los que entran ilegalmente' y deportarlos inmediatamente", dice Abascal, que dice que Casado "no hace ninguna propuesta concreta porque tiene miedo que le llamen xenófobo, aunque así igualmente lo llaman".

El líder de Vox reconoce igualmente que "estamos lejos de los niveles migratorios de Italia, Grecia o incluso Francia" y "ojalá sigamos así" pero asegura querer actuar "para que España no se convierta en la nueva Francia, con zonas donde los franceses y la policía no pueden entrar". Con ese "objetivo", propugna el fomento de la inmigración "cristiana" en desmedro de la musulmana, "un problema para nosotros, toda vez que se trata de un inmigración que no entra en nuestra órbita cultural y eso genera problemas de integración".

"No entendemos la acusación de racista, no nos importa el color de piel sino lo que la gente tiene en la cabeza y estamos convencidos de que esa es la postura mayoritaria en Europa", dice Abascal. Así, insiste en que "de lo mismo acusaban a Donald Trump pero no nos preocupa los más mínimo, son simples etiquetas" y confirma que el exasesor de Trump, Steve Bannon, colaborará con la formación, sobre todo "a la hora de combatir el problema del separatismo catalán en Europa" aunque "su rol está por definir".