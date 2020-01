Vox usa las contradicciones del PP ante el 'pin' y el euskera para capitalizar la oposición

El viento de las encuestas sopla a favor de Vox. Conscientes de que los vaivenes suelen perjudicar en las urnas, el partido liderado por Santiago Abascal aprovecha estos días la polémica en torno al 'pin parental' para poner contra las cuerdas al Partido Popular. "Es la primera vez que Ayuso contradice a Casado", airea por los pasillos del Congreso un diputado de Vox.

Un par de días después de que el líder de los populares defendiese a capa y espada el sistema de autorizaciones previas por parte de las familias para que sus hijos participen o no en determinadas charlas y actividades del colegio, la presidenta de la Comunidad de Madrid difería:"Los problemas de la educación son otros completamente diferentes. Es un debate estéril e inexistente en la región", aseveró Ayuso tras tachar la propuesta de "innecesaria". El Gobierno de la Región de Murcia, en cambio, no está dispuesto a retirar las "autorizaciones familiares" -así han rebautizado a la iniciativa-porque consideran "positivo que los padres puedan participar en la educación de los hijos".

"Sánchez está acostumbrado a negociar hasta la ruptura de España, pero nosotros no vamos a negociar la libertad de los padres", ha advertido el también popular Fernando López Miras. En este contexto de bandazos, Vox trata de ganar terreno y se erige como el "gran dique de contención" frente a la coalición entre PSOE y Podemos que hoy ostenta el Ejecutivo.

"Problemas de comunicación interna en el PP"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha sugerido este miércoles que "sería conveniente que el PP se ponga de acuerdo. Casado acertó este fin de semana al defender el 'pin parental', Teodoro García Egea también lo hizo... Si tienen problemas de comunicación interna o si la señora Ayuso no lo ha escuchado bien es problema del PP", ha lanzado.

"La dialéctica de decir que no existen casos de adoctrinamiento ni denuncias y, por tanto, que no hay problema se la he oído antes a los dirigentes de Cataluña", ha continuado. Se trata de decidir, dice Espinosa de los Monteros, si uno está a favor de la libertad o en contra. El PP, otra vez, contra las cuerdas de Vox.

Desde la cúpula de la formación liderada por Abascal invitan a populares y a los integrantes de la formación naranja a no ser tan "tajantes" cuando se trata de desvincularse de las iniciativas impulsadas por Vox. Llaman a la "prudencia" y "moderación": "Así luego no tendrán que desdecirse. "Es improbable sacar adelante iniciativas parlamentarias con nuestro apoyo a cambio de nada", ha advertido el portavoz del grupo.

Sin embargo, Vox no solo ha metido el dedo en la llaga del PP a cuenta de la Educación. La formación ha interpuesto un recurso ante el TSJ del País Vasco contra el decreto 179/2019 aprobado el pasado mes de noviembre por el Gobierno vasco y que consiste en dar vía libre a los ayuntamientos de la comunidad para que tengan la potestad de dirigirse a los ciudadanos íntegramente en euskera si así lo desean.

Rescatan el "pasteleo" de Saénz de Santamaría

El PP se ha sumado a la ofensiva contra esta norma, que en Vox tachan de un auténtico atropello lingüístico para los castellanoparlantes, pero la secretaria general del Grupo parlamentario Vox, Macarena Olona, ha dejado claro que los populares van a remolque.

"Interpusimos el recurso ante el TSJ del País Vasco el martes a las 10.30 horas. A las 14.00 horas el PP anunció que ellos también se iban a sumar e iban a interponer un recurso contra el citado decreto vasco. Es significativo conocer que el plazo para interponer este tipo de recursos es de dos meses desde que se aprueba la norma, por lo que el plazo vencía este martes", recalca Olona.

Si bien ha asegurado que les ha sorprendido "gratamente" que el PP se sume, Olona ha recordado que este decreto se ha podido aprobar en desarrollo de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Según la dirigente de Vox, esta ley salió adelante gracias al "pasteleo" del entonces Gobierno popular y en el marco de la 'operación diálogo' de febrero de 2017. Por entonces, ha aclarado, la vicepresidencia del Ejecutivo estaba ocupada "por la otrora todopoderosa Soraya Sáenz de Santamaría".

"Agradezco al PP que se sume a la impugnación jurisdiccional del decreto, pero van a tener que explicar muy mucho cómo proceden a combatir este atropello lingüístico sin recurrir al mismo tiempo esa ley que permitieron que se consagrara con su acuerdo", ha sentenciado Olona en un intento más de retratar a los populares.