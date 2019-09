Vox se encara con Almeida tras tratar de boicotear un acto contra la violencia machista

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha presentado este jueves en la capital para tratar de boicotear un minuto de silencio en protesta contra la violencia machista. Smith, junto a otros miembros de su formación, han acudido con una pancarta verde en la que se leía "la violencia no tiene género". Además, ha protagonizado un rifirrafe con el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Martínez Almeida.

Vox había declinado la idea de acudir al acto contra la violencia de género convocado este jueves en Madrid. En reiteradas ocasiones, el partido de Santiago Abascal ha calificado las políticas contra la violencia machista como "ideología de género" o como algo promovido por el "supremacismo feminista".

Sin embargo, el líder del partido en la capital ha decidido finalmente asistir junto a otros compañeros, aunque con una pancarta distinta en la que expresaban que "la violencia no tiene género".

Desde Vox rechazan el pacto contra la violencia de género porque "olvida a muchos ciudadanos por el hecho de no ser mujer"

Ya en la plaza de Cibeles, Almeida se ha acercado a Smith para reprocharle que no le haya avisado de que acudiría con una pancarta distinta. "Estamos contra la violencia, pero también contra la violencia cuando asesinan a un hombre o cuando asesinan a un niño", ha dicho el de Vox.

El popular ha contestado a Smith asegurando que la gran mayoría de asesinadas fueron mujeres y que eso es "una realidad incontestable". "Yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos", ha espetado.

Tras esto, Ortega Smith ha instado al del PP a que "aunque solo hubiera un 1%, la vida de una persona vale lo mismo. No me va a decir el alcalde que solo hay que proteger a los que dan más estadísticas", ha dicho.

Almeida se ha defendido diciendo que no comparte "ni la ideología de género ni el feminismo de 8-M, pero eso no quiere decir que se puedan poner dos pancartas distintas". "Lo razonable es que nos juntemos todos", ha añadido.

Desmarcado del pacto contra la violencia machista

Vox se desmarca del pacto municipal contra la violencia de género y presentará en el Pleno de la próxima semana un plan centrado en la violencia intrafamiliar porque no entienden "que sólo haya que proteger a una parte".

"¿Por qué sólo a las mujeres y sólo a las que tienen pareja masculina? ¿Y las mujeres que son agredidas por sus padres o que son abuelas? ¿Por qué no tienen la misma protección los hombres si tienen a un hombre de pareja?", ha afirmado Ortega Smith dos días después del último asesinato machista en Ciudad Lineal (Madrid).

El secretario general de Vox y también diputado nacional ha argumentado que no se pondrá detrás de ninguna pancarta que "asuma como propia la tesis falsa de la ideología de género" porque su partido "no dice que no haya violencia contra la mujer, no dice que no le importe, dice que no sólo hay violencia contra la mujer y que hay que proteger de todas las violencias".

El dirigente de Vox ha indicado que quieren etiquetarles "falsamente de machistas, homófobos e inhumanos".

Por su parte, la concejala Purificación Cabello, ha señalado que Vox rechazará el pacto contra la violencia de género porque "olvida a muchos ciudadanos por el hecho de no ser mujer".