Vox acusa al Gobierno de imponer un toque de queda a las 23 horas al margen de criterios sanitarios

Vox ha acusado este lunes al Gobierno de imponer un "toque de queda" a las 23.00 horas de la noche a 47 millones de españoles bajo el paraguas de un "estado de excepción encubierto" por el coronavirus. El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha exigido al Ejecutivo que explique el motivo por el cual su "plan de desconfinamiento" incluye un "toque de queda" y qué criterios sanitarios lo justifican.

"El Gobierno ha decidido dirigir la vida de los españoles fijándonos horarios. ¿Cuáles son las razones sanitarias que justifican el toque de queda?", ha lanzado Buxadé tras acusar a Sánchez de "utilizar" el estado de alarma de forma "abusiva" con el fin de "propagar su agenda chavista".

"El Gobierno no puede limitar derechos fundamentales ni libertades públicas al amparo del estado de alarma porque la Constitución no lo permite. Si quería hacerlo debería haber recurrido al estado de excepción", ha insistido.

"Seguimos sin tener tests"

El 'número 3' de Vox ha recalcado que "seguimos sin tener tests". "No es un 'plan de desescalada', es un 'plan de desconfinamiento'. Hemos empezado las fases 0 y 1 de desconfinamiento sin disponer de los tests que permitan verificar el grado de expansión efectiva del coronavirus para hacer un estudio epidemiológico real", ha denunciado. El objetivo de ese estudio, dice, es "establecer mecanismos" para permitir a los españoles puedan recuperar su trabajo "en condiciones de seguridad".

Preguntado sobre si Vox quiere que las personas salgan "a borbotones" a partir de las 23.00 horas de la noche, Buxadé ha señalado que "los españoles son muchísimo más inteligentes y responsables que el Gobierno de España". Además, ha acusado a Moncloa -"con la inestimable colaboración de los grandes medios"- de instaurar un "relato" consistente en "echar la culpa a los españoles".

Por otro lado, la formación ha anunciado que está estudiando interponer una querella contra el Gobierno para que se investigue la legalidad de los contratos por parte de la administración pública relativos a material sanitario.

Según Vox, los españoles tienen derecho a conocer en detalle dónde se gasta el Ejecutivo el dinero público y ha apuntado a la falta de "rigor" y "transparencia" en estas contrataciones.

A su vez, el Grupo Parlamentario ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para que publique los datos relevantes de las empresas contratadas en la adquisición del material sanitario durante la pandemia del coronavirus.

Dimisión "inmediata" de Iglesias

Vox ha aprovechado este lunes para volver a solicitar la "dimisión inmediata" de Pablo Iglesias. "Sus amenazas a Vox recuerdan los peores momentos de nuestra historia parlamentaria", ha dicho Buxadé en referencia a la respuesta del vicepresidente de Asuntos Sociales a la interpelación de la diputada María Ruiz en la última sesión de control al Gobierno.

"Iglesias no ha dado explicaciones desde el inicio de la pandemia. El Gobierno no quería utilizar instrumentos legales para salvar vidas, sino para controlar el poder. No vamos a parar de denunciar este atentado contra la libertad", ha advertido.

La formación ha empezado su rueda de prensa telemática emitiendo un vídeo en el que se compara al vicepresidente segundo del Gobierno con la Pasionaria.