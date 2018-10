Cómo consiguió Vox llenar Vistalegre utilizando Instagram

La campaña electoral de 2015 puso de manifiesto la relevancia de las redes sociales a la hora de captar votos. Además de los mítines tradicionales, Podemos y Ciudadanos, por entonces partidos emergentes, apostaron por amplificar sus mensajes a través de diversos canales como Twitter y Telegram, una alternativa que les ayudó a expandirse y, entre otros muchos factores, les sirvió para romper con el bipartidismo.

De la hazaña tomaron nota el resto de partidos. Los tradicionales PP y PSOE comenzaron a reforzar sus equipos de comunicación y aumentar recursos en aquello del 'community manager', pero también otros más jóvenes como es el caso de VOX, fundado a finales de 2013 y liderado por Santiago Abascal.Sin notoria difusión mediática, pues no tiene representación parlamentaria, la formación logró reunir a cerca de 10.000 personas en el Palacio Vistalegre de Madrid el pasado domingo.

El éxito del aforo completo se debe, en parte, a la gran difusión de su discurso a través de las redes sociales. Detrás de sus cuentas destaca el community manager de 26 años de edad Manuel Mariscal, licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación Política. Además, el partido cuenta con un editor de imágenes y vídeos, también veinteañero, y una red de colaboradores distribuidos por distintas provincias.

Instagram y el voto joven

Según fuentes de Vox, todos los recursos destinados a la comunicación del partido están dedicados a las redes sociales porque, a su entender, los medios "no nos han hecho caso". ¿El motivo? "Bien porque ideológicamente nos alejamos de sus líneas editoriales o bien porque no tenemos representación política", reconocen. De hecho, cuentan con más seguidores en Instagram, red de gran calado entre adolescentes, que los mismos PP y PSOE.

Gracias a las redes, la información se ha democratizado y podemos decir lo que realmente queremos sin intermediación de los medios"

"Gracias a las redes, la información se ha democratizado y podemos decir lo que realmente queremos sin intermediación de los medios de comunicación", consideran las mismas fuentes. A raíz del evento en Vistalegre, dicen, las etiquetas que nos han puesto han sido muchas. "Se están manipulando nuestras propuestas", aseguran. Y añaden que es en las redes donde encuentran su "altavoz".

Además, el partido cree que el perfil de sus votantes no solo apunta a personas mayores y defiende que mediante Instagram, el calado de sus mensajes en la gente joven que nunca ha votado es mayor, mientras que en el caso de las personas que tienen fidelidad desde hace años con el PP, es más difícil cambiar el voto. En la mencionada red, Vox dispone de 41.800 seguidores frente a los 36.100 del PP y los 26.800 del PSOE. El partido que más seguidores tiene en Instagram es Podemos con 72.800 seguido de Ciudadanos, que cuenta con 51.200.

Repercusión del mitin en Twitter

Prueba del crecimiento en redes sociales de Vox -aunque aún se sitúa muy alejado de los seguidores del resto de partidos en redes más tradicionales como Twitter o Facebook- son algunos de los análisis proporcionados por herramientas de medición en los últimos días. Según Metricool, firma especializada en social media analytics, durante la celebración del evento el pasado domingo un total de 288.000 personas llegaron a expresarse a través de Twitter sobre el acto, acumulando un total de 942.000 tuits sobre Vox.

"Vox, que hasta ahora había mantenido un perfil discreto tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, tuvo el pasado domingo una subida exagerada en la actividad en Twitter y se llegaron a publicar 485 tuits acerca del mitin en tan solo un minuto", explican desde Metricool.

Eso sí, el contenido de los mensajes que más repercusión tuvieron no fue del todo positivo según observó esta compañía. De hecho, el tuit que más dio que hablar en la red social fue el del cantante Coque Malla, que advirtió del uso de su canción 'No puedo vivir sin ti' durante el mitin.

Otro de los mensajes que causó una gran revuelo, de acuerdo a Metricool, fue el del rapero fugado Valtònyc queescribió lo siguiente: "Resulta que somos intolerantes por no tolerar el discurso de Vox que carga contra la inmigración o el feminismo. El mediterráneo lleno de sangre y 40 mujeres asesinadas en 2018. Si no te posicionas, toleras y respetas fascistas, es que ya has elegido un bando. No hay punto medio".