Las 'dudas' de Vox 24 horas antes de la elección de Díaz Ayuso descolocan al PP

Vox no parece dispuesto a dar su brazo a torcer así como así y este martes, después de escuchar el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y de decir que había estado muy bien "para los militantes del PP", su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, advirtió que no se dé por hecho su apoyo en la votación de este miércoles.

Unas palabras que no han sentado nada bien ni en la Dirección nacional del PP ni en la del partido en la región, no tanto porque se piense que los de Santiago Abascal vayan a tumbar la investidura y a propiciar una repetición de las elecciones, sino porque introducen un "factor de tensión" innecesario en la que va a ser mayoría gubernamental a partir de ahora.

"Tras esas palabras, mañana (miércoles) estará todo el mundo a ver qué dice Monasterio y que le replica Ayuso, además del cruce con la oposición", se lamentan en las filas populares, que daban por hecha cierta tranquilidad en las filas de esa mayoría.

La insistencia de Vox en ser "oposición" hasta en el debate de investidura complica la respuesta hoy de la candidata a la izquierda

Monasterio insistió en que desde ya Vox pasa a la oposición, y serán PP y Ciudadanos los partidos que tendrán que sacar adelante las iniciativas gubernamentales, que ellos apoyarán parlamentariamente con cuentagotas "desde la oposición".

Rocío Monasterio (Vox) advierte: "Mañana queremos escuchar al señor Aguado y a la señora Ayuso leer y describir el programa que han firmado con nosotros. Si eso se cumple, daremos los votos para que la señora Ayuso sea presidenta"https://t.co/RFSHyg3IIG#InvestiduraAyusopic.twitter.com/R5ymhwjs5h — 24h (@24h_tve) August 13, 2019

Bastante va a tener Ayuso en este debate, lamentan fuentes populares, con hacer frente a las invectivas de Íñigo Errejón (Más Madrid) y de Isabel Serra (Unidas Podemos) por las informaciones que la implican en el Caso Púnica y en un supuesto alzamiento de bienes cometido por su padre -ya fallecido- para eludir el pago de una deuda en su empresa; como corolario, la candidata popular y su hermano habrían eludido el pago del IBI.

La única nota de alivio para Díaz Ayuso la constituye el tono sosegado del que va a ser en teoría su rival durante toda la legislatura, Ángel Gabilondo, el portavoz del Grupo Socialista y candidato más votado en las elecciones del 26-M. Porque, si el discurso a la Cámara de la presidenta in péctore fue "plano", no le quedó a la zaga la reacción de un Gabilondo que demostró no querer entrar en el cuerpo a cuerpo con el tema de la corrupción, a diferencia de Errejón.

El PSM, en 'defensa' de Ayuso

Gabilondo generó este martes cierta sorpresa en las filas de la oposición con su defensa de que no se debe poner en duda la "honorabilidad personal" de Isabel Díaz Ayuso, como ha ocurrido en estas semanas por parte de Errejón y otros partidos de la oposición, porque no se puede acusar a nadie sin pruebas fehacientes y hay que ver si el asunto coge relevancia judicial o no. El PSOE es partidario de crear una comisión de investigación en la Asamblea para todo lo que tenga que ver con Avalmadrid porque "no es solo un asunto personal de ella". "Avalmadrid tiene una forma de comportarse unos procedimientos y unas decisiones que nosotros desde luego no vemos claro en modo alguno", señala el portavoz socialista.