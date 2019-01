Vox cede y acepta el pacto entre PP y Ciudadanos en Andalucía sin cambiar "ni una coma"

Vox asegura que su intención es no cambiar "ni una coma" del acuerdo de Gobierno en Andalucía firmado por el Partido Popular y Ciudadanos porque "no somos parte de ese documento ni tenemos nada que decir". Poco antes de la reunión que el partido liderado por Santiago Abascal mantendrá este martes con los populares en Madrid para negociar sobre el Parlamento andaluz, el secretario general de Vox, Javier Ortega, ha insistido en que no pretende que el PP ni Cs piensen como Vox.

Sin embargo, ha instado a la formación naranja a comparecer al encuentro para escuchar las medidas de Vox. "El ninguneo de Ciudadanos no es democrático", ha denunciado en una entrevista en Los Desayunos de RTVE. Vox insiste en que el resto de partidos debería aceptar la proporción de medidas que les corresponde por haber logrado 12 escaños en las pasadas elecciones.

Entre ellas, el partido de Abascal pide sustituir la Ley Integral de Violencia de Género por una ley de "violencia intrafamiliar" que cumpla tres condiciones: "amparo a todas las víctimas", "cumplir los principios constitucionales" y "acabar con el negocio que se aprovecha de la tragedia de la mujer".

Según Ortega, del 100% del dinero que se gasta la Junta de Andalucía en la lucha contra la violencia de género, solamente el 2,8% llega en ayudas directas a las mujeres maltratadas. "El resto se va en sostener una red de clientelismo", defiende.

Vox se ha mostrado proclive a impulsar el cambio en Andalucía y ha asegurado que el PP ha sido incapaz de sacar al PSOE en 40 años. "Y Cs en diez años tampoco lo ha logrado", ha añadido el secretario general de Vox, que ha pedido un reconocimiento a su partido en este sentido.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, aseguró este lunes que su formación "no cambiará ni una coma" del acuerdo de gobierno en Andalucía "para contentar a Vox, al PSOE o a Adelante Andalucía" y ha añadido que estos tres partidos, que están fuera del pacto, "tendrán que decidir si hay legislatura y gobierno de cambio o si bloquean la situación y llevan a Andalucía a una crisis institucional".