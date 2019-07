Vox pone a su otra Monasterio 'antiabortista' al frente de la Comisión de Igualdad

Vox ha presentado su propuesta de portavoces y vocales en las distintas comisiones parlamentarias que el Congreso prevé constituir la próxima semana. La formación liderada por Santiago Abascal ha decidido que la abogada Lourdes Méndez Monasterio sea la encargada de defender la postura del partido en la Comisión de Igualdad.

Nació en Córdoba, pero es murciana de corazón y comparte apellido con la dirigente de Vox en la Comunidad de Madrid. Su vínculo familiar es del todo lejano. Lo descubrieron ya cuando formaban parte del proyecto. Sí es hermana de Kiko Méndez Monasterio, uno de los más fieles asesores de Abascal.

Lourdes Méndez es presidenta de la asociación provida Familia y Dignidad Humana,cuyo objetivo es promover la protección de los derechos humanos "especialmente la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, de la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, de los derechos de la infancia y del menor".

También colabora con la Plataforma por las Libertades, contra las "leyes promulgadas con el objetivo de favorecer de manera discriminatoria al colectivo LGTBI respecto al resto de la ciudadanía" ycon One of us,, otra plataforma impulsada por Jaime Mayor Oreja contra el aborto y la eutanasia.

25 años en el PP

Antes de saltar a Vox, la diputada trabajó para el PP durante 25 años. Fue concejal, diputada regional y consejera de Trabajo y Política Social de Murcia. Después se convirtió en diputada nacional durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016. Ha sido miembro electo de la Ejecutiva Nacional del PP ocho años, presidenta de la Comisión Nacional de Familia, portavoz de Asuntos Sociales y presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Congreso.

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la Ley de plazos del aborto, pero no la derogó. Méndez rompió la disciplina de voto

Antibaortista, contraria a lo que considera "ideología de género" y al matrimonio entre personas del mismo sexo, Méndez acabó abandonando a los populares al considerar que esta había abandonado sus principios. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la Ley de plazos del aborto, pero no la derogó. Méndez rompió la disciplina de voto junto a otros cuatro diputados del PP. Los díscolos fueron sancionados. Años más tarde, denunció que hubo "pucherazo" en un Congreso del PP para impedir que se votara su enmienda sobre el aborto y la eutanasia.

En 2018, ya defenestrada por el Gobierno de Rajoy, Méndez compareció en la Cámara de los Diputados de la Nación Argentina, donde el debate en torno al aborto tiene muy dividida a la sociedad. "Una sociedad que llama 'derecho' a producir la muerte de un hijo en manos de su madre, es una sociedad enferma", explicó a los legisladores argentinos.

Para Méndez, la realidad del aborto y la insistencia en su legalización no atiende a razones de libertad ni de justicia. "Es el resultado de la voluntad de implantar una ideología implacable de absoluto desprecio por la vida humana", aseguró.