Vox busca en Málaga y Sevilla su entrada en el Parlamento andaluz

Vox ha decidido presentarse a las elecciones en Andalucía. Tras algunas dudas, la dirección del partido ha decidido dar el paso. "Entraña riesgos, pero hay que hacerlo, no podemos defraudar a quienes han empezado a confiar en nosotros", señala Santiago Abascal, líder de la formación.

Mantener viva 'la llama de Vistalegre' es uno de los principales motivos por los que la formación de 'la derecha nueva", como la bautizó Pablo Casado, se haya decidido a repetir el intento de entrar en el Parlamento andaluz. Hace cuatro años, Vox, prácticamente desconocido y en unos momentos de inestabilidad interna, casi alcanzó los 20.000 votos, un 0,45 por ciento en esa región. Un resultado nada despreciable, en opinión de Abascal, quien subraya que en Sevilla se obtuvieron 8.000 papeletas.

"Nuestra gente no nos perdonaría que no concurramos a estas elecciones", añade. De no concurrir a las urnas, Vox quedaría como una formación prescindible. Más aún, si PP y Cs lograran sumar para formar Gobierno, una posibilidad que las encuestas ahora no recogen. Sevilla será el escenario principal de la contienda. Abascal planea celebrar un gran acto que recoja el espíritu de Vistalegre. "Haremos actos en todas las capitales, nos presentamos en todas las provincias, igual que en 2015, pero ahora tenemos una estructura más organizada y más potente en toda la región andaluza", apuntan fuentes del partido.

600 afiliados en Sevilla

La dirección de Vox confía en dar la sorpresa en estos comicios andaluces. Hay encuestas que les otorgan ya un 5 por ciento en Málaga y Sevilla. No se fían de estos pronósticos pero palpan una adhesión creciente de militantes y simpatizantes. En Sevilla tienen 600 afiliados, un número estimable si se piensa que en toda España están en 18.000. "La incorporación de gente es paulatina y constante, también en Andalucía", aseguran las mencionadas fuentes.

A lo largo de este año, Vox ha montado diversos actos en la Comunidad, con una presencia creciente de público, una media de entre 400 y 800 personas por mitin. "Nos presentamos con prudencia pero con mucha esperanza de llegar al 3 por ciento", dicen estas fuentes. "Salimos para echar al PSOE de la Junta, después de cuarenta años de régimen corrupto". Consideran que los candidatos que presentan el PP y Ciudadanos no son óptimos. "Moreno Bonilla no ha cuajado y Juan Marín lleva cuatro años ejerciendo de báculo de Susana Díaz", remachan. El mayor respeto por Juan Ignacio Zoido, que encabezará la lista por Sevilla, "un tipo con gran cartel en la ciudad".