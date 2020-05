Vox ve en Donald Trump un aliado en su guerra contra Twitter

La relación entre Donald Trump y Twitter no atraviesa su mejor momento y Vox ha visto en el presidente de EEUU un aliado en su batalla particular contra la red social en España.

Twitter fue clave en la campaña electoral que catapultó al empresario estadounidense a la Casa Blanca. Trump llegó a asegurar que adoraba la compañía y que era como tener un periódico propio. Incluso afirmó que de no ser por esta, él no habría llegado a ostentar la presidencia del país.

Con el paso del tiempo, su vínculo comenzó a deteriorarse y la relación con el pájaro azul ha terminado volando por los aires esta semana. La empresa dirigida por Jack Dorsey ha decidido cuestionar públicamente la veracidad de dos mensajes del presidente estadounidense. En uno de ellos, Trump calificaba de "fraudulento" el voto por correo.

La reacción del dirigente republicano no se ha hecho esperar. Su administración firmó este jueves una orden ejecutiva con el objetivo de retirar a las redes sociales las protecciones que tienen contra las reclamaciones legales que puedan darse por el contenido que aparece en sus plataformas. Se trata de una suerte de decreto que serviría para aumentar la responsabilidad de las compañías con respecto a los mensajes que publican terceros.

Lejos de recular, Twitter ha acusado al presidente de EEUU de infringir las normas de uso de la plataforma por "ensalzar la violencia" en uno de los mensajes que ha publicado este viernes. Trump había sugerido una intervención militar ante los disturbios en Minneapolis. El equipo de la red social dirigida por Jack Dorsey ha adjuntado la advertencia en el tuit en cuestión al que, de forma inédita, ha dejado visible en vez de eliminarlo.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!