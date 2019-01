Vox amenaza con bloquear la investidura en Andalucía si no hay cambios en la Ley de Violencia de Género

El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha asegurado que su formación no dará su apoyo a la investidura del Partido Popular en Andalucía si no se cambia la actual ley de violencia de género. El acuerdo entre los 'populares' y Ciudadanos incluye un punto en el que ambos partidos se comprometen a dotar del presupuesto necesario a la legislación vigente en esta materia.

“Nosotros vamos a solicitarle tanto a PP como a Ciudadanos, si tienen a bien sentarse a negociar, que todavía está por ver, que se sustituya esta ley de violencia de género por una en la que todos los recursos se destinen a la lucha contra todo tipo de violencia”, ha afirmado Ortega en el programa Espejo Público.

El alto cargo de Vox también ha pedido que esa nueva norma “respete los principios constitucionales de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia”, y ha supeditado el sí de los 12 parlamentarios de la formación a dicho cambio.

“Si pretenden seguir aplicando las medidas de la izquierda, que no cuenten con nosotros. No hemos venido a la política para convertirnos en lo que han hecho PP y Cs en toda España, que es seguir la política de la izquierda. No vamos a ser sus portavoces”, ha explicado el secretario general del partido.

Los dos partidos que han alcanzado un acuerdo programático para nombrar al líder del PP autonómico Juan Manuel Moreno Bonilla como próximo presidente de la Junta de Andalucía, han rechazado eliminar de su pacto las medidas para combatir la violencia de género, como reclama Vox para dar su apoyo al cambio político tras 36 años de gobiernos socialistas.

"No tienen mayoría suficiente"

El lider de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que PP y Cs se tendrán que sentar con su partido porque "no tienen mayoría suficiente" para que el nuevo Gobierno andaluz eche a andar. "Cualquier persona sensata entiende que tendrán que negociar con otro", ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.

"Si Ciudadanos y PP quieren los votos de Vox, tendrán que sentarse con Vox para escuchar el programa electoral que representan nuestros 12 diputados. Y atender, en la justa medida de esos doce diputados, ni más ni menos, las demandas de 400.000 andaluces", ha recalcado.

Abascal ha subrayado que desde un primer momento su partido no sería "obstáculo para el cambio en Andalucía", pero que tampoco será "alfombra para la continuidad de las mismas políticas con otras siglas".