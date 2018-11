Volt: el partido antinacionalista europeo que tuvo que dejar de llamarse VOX

Son jóvenes y tienen un objetivo muy claro: relanzar el proyecto europeo frente al repliegue nacionalista que triunfa en ciertos puntos del continente. En plena crisis del 'brexit' tres jóvenes (italiano, francesa y alemán) decidieron fundar un partido llamado VOX, con la idea de recuperar la 'voz' de Europa. Apenas año y medio después, están implantados ya en todos los países de la Unión Europea con cerca de 15.000 miembros.

Pero cuando llegaron a España, se toparon con que el partido que dirige Santiago Abascal y que defiende, precisamente, postulados completamente contrarios a los suyos. Así que no les quedó más remedio que tras una consulta interna, mutar en el nombre de Volt.

La primera meta que se han fijado es entrar en el Parlamento Europeo. Quieren conseguir en las elecciones de mayo de 2019 25 de los 705 escaños que tiene la Eurocámara. Con un afán 'paneuropeista', quieren ser el primer partido que se presenta con las mismas siglas, los mismos estatutos y el mismo programa en todos los países. Y para ello trabajan con herramientas en internet mediante las que toman decisiones y hacen reuniones y votaciones de forma virtual. Las listas se conforman con primarias abiertas.

En España, la organización aún está en ciernes. El próximo día 18 celebrarán una asamblea en Madrid para aprobar los estatutos en nuestro país mientras intentan sortear las trabas burocráticas para inscribirse en el Registro de partidos del Ministerio del Interior.

"Nuestro objetivo es la cesión de competencias de los estados nación hacia un ente supranacional (la UE) para conformar unos estados unidos de Europa", explica su actual presidente en España, Chema Larrea. Entre esas competencias comunes están las de Exteriores, las de Defensa (con un ejército europeo único) o la posibilidad de que haya una "deuda común" entre los países de la UE. También quieren ampliar el programa de intercambio Erasmus o conseguir una armonización de impuestos sociales en toda la UE.

Al estilo del movimiento En Marcha de Emmanuel Macron en Francia, pretenden impulsar una organización transversal. "Consideramos que la mayoría de las políticas no son de izquierdas ni de derechas. Nos ubicamos en el centro político, pero sí somos un partido progresista", explica este ingeniero informático. Esto último, dice, significa "defender la democracia frente a las injusticias". "Una cosa que tenemos clara es que no se puede dejar a nadie atrás. La UE debe tener la capacidad de ayudar a inmigrantes, dependientes o personas en desempleo", añade.

Buscan una Europa "unida para resolver los retos de futuro en los que el Estado nación se queda corto. Y, siguiendo el principio de subsidariedad, intentar resolver los retos del día a día a nivel local para ser más eficientes. Una Europa unida pero muy descentralizada", añade otro de los miembros del equipo de Barcelona, Blai Carandell.

Sobre la cuestión independentista -no sólo en España, sino también en Baviera (Alemania), Silesia (Polonia) o Véneto (Italia)-, por ejemplo, abrieron un debate en el seno del partido a nivel europeo. "Dentro del enfoque de Volt no se concibe la idea de crear un nuevo Estado-nación, porque como lo entendemos hoy en día no es suficiente para resolver los retos a los que nos enfrentamos", explica.