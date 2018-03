Villegas: "Si no hay investidura viable se tendrá que prorrogar la aplicación del 155"

Hace tiempo que Ciudadanos dejó de ser solo el partido de Albert Rivera. El desafío al Estado de los partidos independentistas en Cataluña ha puesto el foco en el Parlament y disparado la popularidad de la dirigente Inés Arrimadas, pero la formación naranja tiene claro que la oposición a los 70 diputados que ERC, JxCAT y la CUP suman en el hemiciclo catalán tras las elecciones del 21-D -donde el secesionismo volvió a superar los dos millones de votos-, es un trabajo 'bicameral' y quizá más ventajoso desde la madrileña Plaza de las Cortes.

En el Congreso de los Diputados, José Manuel Villegas (Barcelona, 1968), secretario general del partido y miembro desde su fundación en 2006, se ha convertido en una de las figuras clave a la hora de negociar con el resto de fuerzas políticas. Padre de dos hijos, amante del básquet y abogado de profesión, el 'número dos' de Cs despierta más simpatía en las filas del PP que algunos de sus compañeros de batalla. Prueba de ello es, en medio del clima de tensión que envuelve a los socios de Gobierno, que los senadores populares le atribuyen la condición de ser "un hombre de más altura", en comparación, insinúan, con otros miembros de su misma formación.

Creemos que los separatistas siguen equivocándose al proponer presidentes inviables como lo son el señor Puigdemont o el señor Sànchez"

A pocos meses de cumplir los 50 años, Villegas recibe a 'Vozpópuli' en la quinta planta de la Cámara Baja, donde Ciudadanos tiene instalado uno de sus 'cuarteles' en la capital. Preocupado por el "empecinamiento" de los independentistas por continuar alargando el procès -con la retirada "provisional" de Carles Puigdemont en favor del líder de la ANC Jordi Sànchez-, propone seguir aplicando el Artículo 155 en su comunidad natal hasta que la investidura del próximo president de la Generlitat sea viable.

Sin embargo, la neblina que cubre desde hace meses a las instituciones catalanas no le impide visualizar el esplendor del que goza su partido en las últimas encuestas. La puja por el electorado de centro-derecha está servida. "Nos estamos convirtiendo en un punto de encuentro de los españoles cuando, hasta ahora, habían intentado tenernos divididos entre rojos y azules", aclara el dirigente político con orígenes en Almería.

Parece que el Pleno para desbloquear la investidura solicitado por Ciudadanos en el Parlament ha servido para intensificar los contactos entre los partidos independentistas. ¿Cree que ERC y PDeCat conseguirán un acuerdo para proponer finalmente a Jordi Sánchez como nuevo presidente de la Generalitat?

No lo sabemos, pero si es así, siguen yendo en la dirección equivocada. Creo que la única salida que tiene Cataluña para recuperar la normalidad institucional es nombrar un presidente viable a ser posible que no esté imputado por delitos y que pueda ejercer con normalidad ese cargo. Por tanto, creemos que los separatistas siguen equivocándose al proponer presidentes inviables como lo son el señor Puigdemont o el señor Sànchez.

¿Es esta opción más factible que la de un candidato que ha huido a Bruselas? Los abogados de Sánchez ya se plantean pedir su "inmediata excarcelación"...

Lo tendrá que decidir el juez, pero creo que Cataluña se merece un President de la Generalitat normal, que se dedique a arreglar los problemas de los catalanes, que pueda ejercer con normalidad su cargo porque nos merecemos recuperar la dignidad de las instituciones catalanas. Los separatistas están haciendo una utilización sectaria de las instituciones que está perjudicando gravemente a todos los catalanes.

Si el secesionismo sigue apostando por candidatos imputados, ¿se prolongará más la intervención del Estado en Cataluña a través del artículo 155? ¿Hasta cuándo cree Ciudadanos que debe aplicarse?

Sin duda se tiene que prorrogar la aplicación del 155 hasta que no se recupere la normalidad institucional. Mientras los separatistas sigan empeñados en no poner encima de la mesa una investidura viable de un president de la Generalitat que cumpla la legalidad y que cumpla con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el 155 tendrá que seguir en vigor, por supuesto.

¿Creen que debe utilizarse también para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en las aulas o proponen otra vía?

Nosotros llevamos diez años poniendo encima de la mesa distintas vías. La más elemental es que se cumpla la resolución del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Constitucional, que ya dicen que no se puede excluir el castellano de la escuela y que el castellano tiene que ser lengua vehicular junto con el catalán. Nosotros proponemos que también lo sea el inglés.

Creemos que el cumplimiento de las sentencias es lo adecuado, por lo que hemos puesto encima de la mesa también otras medidas para hacer cumplir lo que no se está cumpliendo en Cataluña como activar la Alta Inspección. Es decir, que el Gobierno cumpla con las funciones que tiene y las ejerza porque lleva 30 años haciendo dejación de ellas. Se trata de hacer cumplir la Constitución en toda España y que algo que debería ser tan normal, como es que en todo el país se pueda estudiar en español, se haga cumplir también en mi tierra, en Cataluña.

Últimamante parece que es la lucha frente al independentismo el único punto de encuentro con el Gobierno, ¿qué les une a sus socios aparte de defender la Constitución frente al desafío secesionista?

El vínculo principal que tenemos con el PP es un pacto de investidura. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte, investir al señor Rajoy, pero ahora debemos exigir que cumplan con esas 150 exigencias que firmó en esta legislatura porque creemos que es un buen programa de reformas para España, pero, efectivamente, al PP le está costando aplicarlas. Está arrastrando los pies y no quiere afrontarlas y eso está provocando que la legislatura entre en parálisis. Al Gobierno de Rajoy le falta impulso, valentía y le está faltando liderazgo para cumplir con el programa. Tenemos claro que nuestro papel en esta legislatura va a ser arrastrar a los inmovilistas, intentar arrastrar al PP a cumplir con las reformas a las que se ha comprometido.

¿Es ese "inmovilismo" el motivo por el que su partido dejó de bloquear en la Mesa del Congreso el rechazo a la conocida como 'ley mordaza' y otras iniciativas?

No, una cosa es la negociación presupuestaria y otra, los trámites parlamentarios. En el caso de la negociación presupuestaria, si el PP cumple con el preacuerdo que firmamos en septiembre valorado en 8.300 millones, deja de proteger a los imputados por casos de corrupción y cumple con la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, Ciudadanos apoyará los Presupuestos. En el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, hemos presentado 130 enmiendas y cuando hemos acabado el trabajo de estudiar la ley, redactar las enmiendas y presentarlas ya no tiene sentido seguir pidiendo prórrogas. El PP tendrá que hacer también su trabajo y entre todos los partidos tendremos que negociar. No queremos derogarla [como propone el PSOE], pero sí mejorarla y de ahí nuestras enmiendas.

¿Apoyará Cs la celebración de una sesión plenaria monográfica sobre el futuro de las pensiones con el presidente y Báñez o les parece una "ocurrencia"? ¿Hacia dónde apuntarán sus propuestas?

Depende de cómo se plantee el Pleno, pero creemos que se corre el riesgo de utilizar a los pensionistas como arma arrojadiza entre partidos y los pensionistas españoles no se merecen eso, sino que abordemos con seriedad el problema de las pensiones. También el problema de la subida, si se les sube uno o cuatro euros es importante para ellos. Dicho esto, el debate debe ser mucho más profundo y tenemos que buscar fórmulas para comprometernos con ellos y que sus pensiones estén aseguradas en el futuro. también las de los futuros pensionistas. No nos vamos a oponer a un debate serio y, si se produce, vamos a ir con propuestas y no para utilizar a los pensionistas e intentar sacar ventaja política de ellos a corto plazo.

¿A qué atribuye Ciudadanos el enfriamiento de las relaciones con el PP? ¿Es su negativa a aprobar los PGE o tiene más que ver con las encuestas que muestran la buena salud de la que goza Cs?

Nosotros seguimos con la misma estrategia esta legislatura que es que se cumpla el pacto de investidura. Quien parece que cambia el tono y debate, incluso públicamente, sobre si hay que atacar o no a Ciudadanos es el PP. Puede que estén nerviosos por dos factores, por el descalabro en las encuestas, pues ven que cada vez son menos los españoles que les apoyan y, por otro lado, por los casos de corrupción, que les están llegando ya hasta el cuello y les ponen en una situación muy complicada.

Repiten hasta la saciedad que el PP incumple con el acuerdo de investidura al arrastrar los pies en materia de corrupción poniendo como ejemplo el caso de la senadora Barreiro, imputada en la trama Púnica. ¿Vamos a ser testigos de una ruptura entre socios?

Habrá que preguntárselo al señor Rajoy. Si sigue protegiendo imputados por casos de corrupción, el pacto no podrá seguir adelante. Lo tenemos congelado precisamente por blindar a la senadora Barreiro a su escaño y habrá que preguntarle si quiere seguir poniendo en peligro los presupuestos y el pacto de investidura.

El PP y el PSOE les acusan de querer forzar elecciones este mismo año, ¿es así?

No tenemos capacidad para ello. Solo la tiene Rajoy. No obstante, creemos que en este momento no serían buenas. España necesita estabilidad para apuntalar la recuperación económica y solventar el problema de Cataluña. Si el PP cumple con lo pactado, tendrán nuestro voto favorable a unos PGE.

Mucho se ha hablado de la fuga de afiliados y miembros del PP a las filas naranjas. Usted mismo adelantó que en el último mes habían recibido unas 1.300 solicitudes de afiliación, ¿está poniendo requisitos su partido para frenar la supuesta avalancha o está tratando de captar a integrantes de otros partidos?

No estamos en ninguna campaña de captación, pero sí hay muchos ciudadanos independientes, de la sociedad civil, que acuden a Ciudadanos porque ven al partido como un punto de encuentro, de regeneración, y con un proyecto para el futuro del país. La mayoría no tienen pasado político, pero hay algunas personas que sí, tanto en el PP como en el PSOE. Sí tenemos nuestro filtro para decidir quién entra y quién no entra, pero el crecimiento del partido en el último mes, que ronda los 50 afiliados diarios, no viene de otros partidos. Estamos consiguiendo ser un punto de reagrupación de los españoles cuando, hasta ahora, habían intentado tenernos divididos entre rojos y azules. Creo que Ciudadanos ha dinamitado ese muro y se está convirtiendo en punto de encuentro.

Esta semana, el conocido como 'CIS andaluz' reflejaba el 'sorpasso' de Cs al PP en Andalucía. ¿Derribarán ese muro también en Andalucía? ¿Se ven capaces de manejar las altas expectativas en comunidades como esta?

Creo que sí. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Si Susana Díaz no decide adelantar las elecciones, aún tenemos un año para seguir trabajando. Esas encuestas ponen de manifiesto que los andaluces están contentos con este trabajo de oposición con el que somos capaces de dar estabilidad y conseguir logros, y, al mismo tiempo, de ser exigentes con la regeneración democrática. Cuando haya elecciones, saldremos a intentar ganar al PSOE.