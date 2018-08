Villarejo utilizaba sus empresas para que comisarios amigos no pagaran el IVA de los coches

El polémico excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde el pasado 5 de noviembre como presunto autor de varios delitos de organización criminal, cohecho y revelación de secretos, entre otros, utilizaba sus empresas para que los comisarios amigos no pagaran el 21% del IVA cuando compraban sus coches o los llevaban al taller, según se desprende de la declaración como imputado del también comisario Carlos Salamanca, cuya acusación acabó siendo archivada por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

En concreto, Salamanca aseguró que Villarejo no sólo le ayudó a él sino también a otros agentes de la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional: "Era un favor que nos hacía, ya que nos deducíamos el IVA para no pagarlo, y además [el coche] no figuraba a nuestro nombre por seguridad", explicó el agente.

En su declaración, Salamanca llegó incluso a dar el nombre de otro de los comisarios que habrían sucumbido a los "favores" de Villarejo: Enrique García Castaño, que también fue arrestado en el procedimiento denominado 'Tándem'. "Enrique García, él hizo uso y me lo dijo", respondió el agente en la Audiencia Nacional.

"Cuando digo todos es que más compañeros hicieron la misma mecánica, porque a mí me lo dijo más gente, gente que lo hacía. Que les prestaba ese servicio, en el sentido de sin pagar absolutamente nada, sino por compañerismo y porque estábamos en la Comisaría General de Información, por cuestiones de seguridad, sí podíamos tener el vehículo ahí, pues lo teníamos, y si encima nos ahorramos el IVA, pues mucho mejor", declaró Salamanca.

El agente explicó también que tras decidir qué sociedad tendría la propiedad formal del vehículo que adquiría, era él el que sufragaba la compra: "Yo pagaba el vehículo a la sociedad y posteriormente se hacía un contrato de cesión de la conducción, un contrato de compraventa para que se supiera que ese vehículo era propiedad de la persona, en este caso mía".

De esta forma Salamanca adquirió un Porsche, al que asignó los 200.000 euros que habría recibido de un seguro tras sufrir un atropello. También su hijo adquirió un Land Rover tras tocarles la Lotería en 2012.

800.000 de Lotería

En este sentido, Carlos Salamanca aseguró que le tocó dos veces la Lotería: "800.000 euros en el sorteo de 22 de diciembre de 2012 y el otro no recuerdo, pero dos años antes, 5.000 euros". Y la mayor parte de ese primer premio lo destinó a prestar 500.000 euros "a un amigo".

Este empresario también, relató Salamanca, se desgravó los arreglos que el comisario hizo a su Porsche: "Como nosotros no podemos deducir IVA ni deducir nada, si se lo podíamos dar se lo dábamos, tampoco eran cantidades elevadas, ni mucho menos", se defendió el agente.

En un momento del interrogatorio realizado por el fiscal, el comisario Salamanca no podía recordar que él era el tomador del seguro de un segundo Porsche, que estaba a nombre de una empresa del comisario Villarejo.

Tras confirmar el responsable del ministerio público que Salamanca sí había sido el tomador del seguro durante un año, el comisario tuvo que reconocer que un empresario amigo le había cedido el vehículo a un imputado en la Operación Emperador, en la que Salamanca también estuvo imputado, para ser finalmente exonerado. Y sin él saberlo pusieron su nombre en el seguro.

Marido de Ana Rosa

"Yo lo único que he hecho en mi vida ha sido ayudar en todo lo que he podido, y la situación en la que me encuentro hoy es por ayudar única y exclusivamente, y por ahorrarme tres duros. Las circunstancias son muy graves para mí", lamentó el comisario en su declaración.

Este jueves el juez De Egea interrogará, entre otros, al excomisario y al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, detenido el martes junto a su hermano y el abogado de ambos en el marco de esta causa.