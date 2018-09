Villarejo y su socio planeaban robar a la Policía: "Vamos tú y yo y arramplamos"

El excomisario José Villarejo y su compañero y socio Enrique García Castaño planearon en 2005 robar medios técnicos de la Comisaría General de Información de la Policía para seguir obteniendo datos y accediendo a comunicaciones si el segundo cesaba en su puesto.

"Nos vamos tú y yo, macho, un día por la noche y arramplamos", propone Villarejo en una de las conversaciones que obran en el sumario del caso Tándem, al que ha tenido acceso Efe, y en las que la Policía se apoya para acreditar que ambos colaboraron durante años.

En concreto, García Castaño, conocido como el Gordo o Big, suministraba a Villarejo medios técnicos como dispositivos de geolocalización o grabadoras y datos e informaciones de conocimiento reservado a las que tenía acceso por su posición "estratégica" en la Policía, a cambio de una participación en los beneficios que obtenía.

Colaboración desde 2005

La Policía sostiene que esa colaboración se mantuvo al menos desde 2005, pues tiene grabaciones de ese año incautadas en casa de Villarejo cuando fue detenido en la operación Tándem, por la que él permanece en prisión preventiva y García Castaño en libertad provisional.

La cuestión es que en ese año García Castaño temía ser relevado en su puesto en la Comisaría General de Información, un lugar privilegiado para lograr la información que requería su socio, y ambos planearon cómo seguir teniendo acceso a la misma.

De hecho, la Policía tiene constancia de que el Gordo estuvo fuera de la Comisaría General de Información desde el 9 de junio de 2005 hasta el 31 de octubre de 2006.

La grabación

Días antes del cese, el 19 de mayo, tienen una charla telefónica, transcrita en el sumario, en la que García Castaño plantea que no tendrá problema en seguir obteniendo datos e información a través de otras personas:

- Villarejo: Por eso si yo lo quiero es en base a eso es tener alguna de esa y de cara al futuro tenemos que ir estructurando la forma de cazar información de alguna vía adecuada y ya está... (ininteligible) teniendo los contactos y tal.

- García Castaño: Que no hay problema que sacar los rastreos y los datos los saco yo igual y...los saco igual.

(...)

- Villarejo: Para luego tener con ellos algunos acuerditos o...

- García Castaño: Si son gente que les invitas a comer y ya está.

Otro asunto a resolver era el de los medios técnicos, por los que ambos muestran gran interés en las horas y horas de conversaciones encontradas por la Policía.

En ese caso, García Castaño habla de que "los americanos" le van a regalar un dispositivo que permite obtener toda la información sobre un teléfono móvil, incluida la identidad del usuario y el código de identificación del dispositivo.

Se refiere a él como un aparato para "chupar teléfonos" y dice que cuesta "6 millones de pesetas". También se refieren a "una mochila" que cuesta unos 16.000 o 17.000 euros y que también puede "mangar":

- Villarejo: Pues... lo mangas.

- García Castaño: ¡Pero si allí hay muchas cosas que son de los americanos que me han dejado a mí!

- Villarejo: Que te lo han dejado... pues eso cuando llegue el momento...

- García Castaño: No va a quedar ni ni.

- Villarejo: Nos vamos tú y yo macho un día por la noche o lo que sea y arramplamos.

- García Castaño: Me voy a llevar de ahí...cuando eso me llevo cosas me llevo no sé... algún micrófono, un micrófono para ti.

- Villarejo: Sí... Un micro siempre va bien, eh... Este tipo de cosas no se hacen pero si surge un tema puntual, si que hay que adornarlo un poco y yo prácticamente aparte de las cuatro...

- García Castaño: Lo bueno que me voy arramplar es una grabadora de esas.

- Villarejo: Una grabadora de esas de puta madre de esas de...

- García Castaño: Porque además esas se programan en un ordenador, las puedes programar a horas, la dejas en un sitio...

- Villarejo: Claro.

- García Castaño: Y la dices graba de 9 a 2 y después de 5 a 8...

- Villarejo: Se puede quedar escondidita en un sitio...y luego se repela, ¿no?

- García Castaño: Y luego puedes guardártela y a tomar por culo.