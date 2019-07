Villarejo se escuda en el "secreto profesional" para no contestar sobre Garzón

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha escudado en su secreto profesional para no contestar a las preguntas de la Fiscalía sobre el exjuez Baltasar Garzón. El ex alto mando policial, que es abogado colegiado, ha reconocido haber mantenido una relación profesional con el exmagistrado, pero ha rechazado hacer comentarios, alegando al secreto profesional entre letrados.

Fuentes del caso han asegurado a Vozpópuli que el comisario en prisión preventiva ha advertido al juez que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, que no comentará sus vínculos y reuniones con la Audiencia Nacional dado que todas estaban enmarcadas en su labores como abogado y que, por ende, están amparadas por el secreto profesional.

La negativa de Villarejo ha tenido lugar este miércoles en la cárcel madrileña de Estremera durante el interrogatorio al que han asistido el magistrado, los fiscales y su defensa y que ha sido seguido por el resto de partes desde la Plaza Villa de París. El comisario jubilado ha sido citado para declarar como investigado por sus negocios con los hermanos navieros Pérez-Maura a cambio de frenar la extradición de uno de ellos a Guatemala.

"D2"

El ex alto mando también ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscallía sobre "D2", mote que varios medios han atribuido a la ministra de Justicia y fiscal de carrera Dolores Delgado. Ha asegurado que no recuerda haber mantenido la reunión a la que el ministerio público hace referencia, pero ha insistido en que no va comentar sus relaciones con la Audiencia Nacional.

Según consta en el sumario del caso Pit al que ha tenido acceso Vozpópuli, Villarejo utilizó el nombre de la ministra en una reunión con Ángel Pérez-Maura. Le dijo que la entonces fiscal había usado su influencia en una reunión en la Audiencia Nacional en favor de los intereses del clan. El comisario aseguró que su fuente era Garzón, "muy amigo" suyo y de la ministra. Fuentes de toda solvencia de la Audiencia Nacional consultadas por este diario afirman tajantemente que ese encuentro jamás se produjo.

Villarejo carga contra su socio

Las preguntas sobre sus vínculos con el exjuez Garzón tienen lugar después de que este martes el que fuera su socio Rafael Redondo asegurara en sede judicial que el clan de Villarejo intentó contratar al exmagistrado para impedir dicha extradición. El comisario jubilado ha cargado contra Redondo y ha asegurado ante el juez que el comentario de su excompañero fue "una imprudencia".

Según dijo Redondo en su declaración, Villarejo y su también socio Adrián de la Joya -conocido como el intermediador de la jetset española- ofrecieron a los hermanos Pérez-Maura la posibilidad de contratar a Garzón. Pedían 1,5 millones de euros a cambio de que el exjuez usara su influencia para detener la causa de corrupción que pesaba contra Ángel Pérez-Maura en Guatemala por el presunto pago de mordidas a funcionarios públicos del aquel país que podían derivar en su extradición. Este país le reclamaba por haber pagado sobornos de más de 30 millones de euros al expresidente del Gobierno guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Villarejo ha reconocido los servicios prestados a los Pérez-Maura, pero ha insistido en que eran completamente legales.

"Hay muchos magos en mi vida"

En el sumario de actuaciones de esta pieza consta la transcripción de varias reuniones en las que el comisario se refiere a Garzón como "el Mago", estando "plenamente identificado" por los investigadores que el mote se refiere al exjuez.

En esas conversaciones, el ex alto mando policial dice estar cerrando la contratación de Garzón para frenar la extradición y "estrangular" la acusación en Guatemala. Este miércoles, sin embargo, el propio Villarejo ha negado esclarecer el mote. "Hay muchos magos en mi vida: uno en el CNI, otro en los servicios secretos americanos...", ha dicho.