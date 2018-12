Villarejo se reunió con el juez decano de Madrid para conseguir datos del 'caso Pujol'

El juez decano de los juzgados de Madrid entre los años 2002 y 2014, José Luis González Armengol, se reunió con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quién le reclamó información sobre una investigación vinculada con el 'caso Pujol', según ha confirmado a 'Vozpópuli' el propio González Armengol, ahora abogado en ejercicio.

"A Villarejo le conocí cuando era decano. Y como ha hecho con otros jueces de la Audiencia Nacional, y aludiendo a cuestiones de Estado, a través de compañeros de la Policía, me ha preguntado qué tal era un juez que tenía una investigación vinculada con los Pujol", ha reconocido el exdecano, que ha destacado que se reunió con Villarejo después de que le dijera que era "agente encubierto".

González Armengol, que ahora ejerce la abogacía, ha defendido la legalidad de esta reunión porque como decano de los jueces de Madrid estaba "liberado de jurisdicción", lo que significa que no ejercía labores de juez de instrucción.

"Agente del ministro de Interior"

"Lo conozco como la mayoría de jueces de este país, en el ejercicio de sus funciones policiales, ya que era un agente que utilizó el ministro del Interior con el tema catalán, y me preguntó cómo era el juez…", completa este letrado, que, al ser preguntado sobre si la juez sobre la que le reclamó información Villarejo era Coro Cillán, ha dicho: "Puede ser, algún tema de un juzgado de Madrid, de algún hijo de los Pujol".

El exdecano de los jueces de Madrid no recuerda "con exactitud" los hechos. "No me preguntó si la juez era de derechas o de izquierdas", ha señalado Armengol, quien asegura que este tipo de preguntas son "frecuentes en los ámbitos policiales. Son normales, pero yo ni interfería ni hice ningún tipo de llamada", ha resaltado el exjuez, que ha destacado que por su trabajo ha conocido "a toda la cúpula policial".

"Y por eso a Villarejo lo conozco, como conozco a todas las fuerzas policiales", prosigue el exdecano. "Incluso se llegó a decir que tenía una asociación que daba cursos con jueces, en los que yo no he participado", ha completado González Armengol, en relación a la escuela jurídica Schola Iuris, vinculada al excomisario, en prisión provisional sin fianza desde noviembre de 2017.

Fuentes judiciales explican a este diario que el juez Pablo Ruz, entonces al cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, recibió en su juzgado una denuncia sobre los Pujol que remitió el 28 de diciembre de 2012 a los Juzgados de Madrid por una cuestión de competencia.

La juez Coro Cillán

Y esta denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya titular era la citada Coro Cillán, que ya investigaba una denuncia interpuesta por el empresario Javier de la Rosa contra los Pujol por unas presuntas amenazas. Cillán fue después inhabilitada por prevaricación en otro asunto.

'Vozpópuli' ha tenido acceso a un informe de 14 de julio de 2017 incluido en el sumario del 'caso del Pequeño Nicolás', que fue elaborado por el inspector Asuntos Internos de la Policía Rubén Eladio López. Y en el mismo se alude a una grabación difundida por el diario 'Público', y que está aportada a la causa que se investiga en el Juzgado número 2 de Madrid, en la que se puede oír una conversación telefónica entre Villarejo y Javier de la Rosa, en la que hablan de la magistrada Cillán y de las supuestas amenazas de los Pujol.

"El comisario Villarejo, haciéndose pasar por el abogado Manuel Pérez Villar, ofrece sus servicios e influencias para quitarle la jurisdicción a esa magistrada, atendiendo así las peticiones de Javier de la Rosa, además de reconocer que el despacho de abogados que dirige tiene un contrato con De la Rosa para llevarle todos sus asuntos de los que está hablando", constata en su informe el inspector Rubén Eladio López.

Este agente también pone de manifiesto que el principal socio de Villarejo, Rafael Redondo, acompañó el 22 de enero de 2013 a Javier de la Rosa a prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid: "Al igual que hizo anteriormente con María Victoria Álvarez ante la UDEF. Cabe mencionar que las denuncias volvieron a la Audiencia Nacional", concluye el inspector gijonés.

Recluida en una residencia

Precisamente, la magistrada Coro Cillán, que está recluida en una residencia al sufrir una alteración de sus facultades mentales, llegó a acusar a Villarejo de haber acabado con su carrera profesional, motivo por el cual interpuso una querella contra el polémico comisario por los delitos de amenazas, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y cohecho.

La exmagistrada denunció, asimismo, que en una conversación telefónica entre Villarejo y Javier De la Rosa, publicada por el diario digital 'Público' el 26 de octubre de 2015 se decía que Villarejo, "haciéndose pasar por abogado, con el nombre de Manuel Villar, ofrece sus influencias para quitar a la magistrada Cillán la denuncia que el financiero había puesto contra Pujol y derivarla a la Audiencia Nacional, para paralizar cualquier filtración a la prensa y controlar a la magistrada", prosigue el informe de Asuntos Internos.

En concreto, en el audio, cuya transcripción literal se puede leer en el informe policial, Villarejo dice: "Esta mañana se va a hablar con esta señora y se le va a quitar totalmente la jurisdicción, para lo cual necesito un día para hablar con la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional admita todo el cuerpo, no solamente tu tema, sino los otros temas que tú ya conoces y llevarlos adelante".

"Tirón de orejas"

Después, Villarejo alude en la grabación, de manera concreta, a una reunión con el entonces decano, González Armengol: "Ayer a última hora de la tarde se habló con el decano y ya le ha pegado un tirón de orejas, [...] por lo cual se le va a terminar probablemente abriendo un expediente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el tema".

El informe del inspector de Asuntos Internos incluye también extractos de la querella de la exmagistrada Cillán contra Villarejo, que de forma textual dice: "Este funcionario, desde la impunidad que le otorga su profesión y cargo, se dedica a interferir, manipular, vigilar, coaccionar y destruir la normal actividad judicial de nuestro Estado de derecho y a sus distintos operadores para ajustarlo a sus propios intereses y a los de sus engañados clientes".

Y por ello el inspector Rubén Eladio López, que en su investigación sobre el "clan policial mafioso" acabó imputado al mismo tiempo que fue objeto de un expediente disciplinario, destaca el hecho de que la juez aludiera "a la manipulación que de las instancias judiciales hace el comisario Villarejo y quizás otras personas relacionadas con las fuerzas de seguridad del Estado". El agente considera especialmente importante que la juez incluyera esta frase en su querella: "Produce mucho miedo pensar que un comisario de Policía pueda poner y quitar jueces".

De Egea y Coro Cillán

La magistrada Coro Cillán acabó siendo inhabilitada por prevaricación en otra causa, y tuvo que abandonar el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que permaneció vacío hasta que el propio José Luis González Armengol se lo ofreció, al quedar libre y corresponderle, al juez Diego de Egea, que hace poco más de un año fue nombrado juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y por tanto pasó a encargarse de la instrucción del 'caso Villarejo'.

Fuentes cercanas al juez De Egea aseguran a 'Vozpópuli' que éste no se encargó durante su paso por el Juzgado 43 de Madrid de ningún aspecto vinculado al 'caso Pujol', cuya inhibición a la Audiencia Nacional habría sido acordada por otro magistrado.

El juez del 'caso Villarejo' Diego de Egea ocupó el Juzgado de Coro Cillán, que acusó a Villarejo de acabar con su carrera de magistrada

Las mismas fuentes rechazan que De Egea se hubiera reunido con Villarejo por este o cualquier otro tema, por lo que habría que descartar que pudiera haber sido grabado por el excomisario. Este martes De Egea ha anunciado su intención de renunciar a su puesto de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional "por razones personales".