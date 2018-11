Villarejo intentó encarcelar a Cosidó atribuyéndole un plan para alterar las elecciones

El comisario José Manuel Villarejo quiso encarcelar al actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuando todavía era director general de la Policía. Fue a través de una denuncia que presentó en octubre de 2016 su socio y abogado Rafael Redondo. En ella le acusaban de haber urdido un plan para hacer creer a la población que el PP había sufrido un espionaje por parte del PSOE como en el caso Watergate. Su objetivo, según Villarejo y su socio, habría sido generar alarma social con la que alterar el resultado de las elecciones generales de 2011 en las que Mariano Rajoy se impuso con mayoría absoluta al candidato socialista y exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La denuncia a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli' fue presentada en nombre de la plataforma Transparencia y Justicia que controlaba Villarejo, según la Fiscalía. Pretendía que Cosidó fuese condenado por los delitos de denuncia falsa, falsificación de documentos, alteración de pruebas, prevaricación y cohecho. Según sostiene el escrito, Cosidó -aún en la oposición- se puso de acuerdo con dos mandos policiales de su confianza contra los que también va dirigida la denuncia. Uno de ellos era el inspector Pedro Agudo a quien Cosidó después nombraría jefe de su Gabinete. El segundo era el comisario Jaime Barrado, que en ese momento investigaba una trama de subvenciones de Interior a una empresa llamada Interligare participada por varios comisarios.

El detonante de este supuesto plan fue un escrito presentado por Barrado la semana antes de las elecciones de noviembre de 2011 ante un Juzgado de Aranjuez. Según dice la denuncia, el escrito de Barrado pedía la detención de altos mandos de la Policía a los que acusaba, del “imaginario delito de espionaje al Partido Popular en la sede de Génova, justificando tal suerte de Watergate en la coincidencia de domicilio de Interligare en la misma calle”. “El objeto de tan exagerado despliegue policial, no era otro que provocar una sobredimensionada alarma social e influir en la opinión pública y condicionar su voto en las elecciones”, explica el escrito. Aquellas detenciones jamás se llegaron a ordenar por parte del Juzgado.

Se archivó la denuncia

El relato de Villarejo y su socio es que después de que el PP ganase las elecciones, Cosidó -ya como director de la Policía- despreció a Barrado, quien le exigió ser nombrado jefe de la UDEF y una medalla al mérito policial con distintivo rojo (pensionada). Siempre según la versión de los hechos de esta denuncia, la negativa de Cosidó a tales pretensiones provocó que Barrado amenazase con filtrar a la prensa el audio de las reuniones que mantuvo con Cosidó. El sello de registro de entrada de esta denuncia es del 3 de octubre del año 2016 y, según informan a 'Vozpópuli' fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ningún Juzgado vio motivos para investigar.

Este periódico ha consultado el sumario del ‘caso Interligare’. Efectivamente en marzo de 2011 se comenzó a investigar una trama de subvenciones a esa empresa con presencia de ex mandos policiales jubilados o en excedencia. Es cierto que los investigadores elaboraron una nota informativa en la que se decía que “por informaciones recibidas y no confirmadas ni corroboradas, una de las sedes de la empresa Interligare estaba ubicada en la calle Génova frente a la sede de un partido político, pudiendo ser utilizada como base para posibles interceptaciones telefónicas”. Sin embargo, el menos en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, esa nota lleva la fecha del 9 de enero de 2012 y no de la semana anterior a las elecciones generales como sostiene la denuncia de Transparencia y Justicia.

Entre los mandos vinculados a Interligare estaba un amigo de Villarejo como Gabriel Fuentes, presente en la comida de 2009 y a la que asistió la ministra Dolores Delgado y cuyo contenido fue difundido por Moncloa.com. El superior directo de Barrado era el amigo de Villarejo y entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera. El ‘número dos’ de la Policía era Eugenio Pino, el valedor de Villarejo en su última etapa en el Cuerpo. Pino propuso a Cosidó cesar a Barrado y su destitución se produjo en julio de 2012.

Barrado fue cesado

Fruto de esa decisión tuvo lugar en la sede de la Dirección General un enfrentamiento el 16 de julio de 2012 entre Barrado y Agudo, ya como jefe de Gabinete de Cosidó. El cesado quería entrevistarse con el director de la Policía, según admitió él mismo, para recordarle una reunión que habían tenido en la que Cosidó le había prometido protección para él y el resto de investigadores atendiendo a que sus pesquisas afectaban a exmiembros relevantes del Cuerpo. Pero, según Barrado, esa cita había tenido lugar el 5 de junio de 2012, no cuando Cosidó aún estaba en la oposición como dice la denuncia de Villarejo.

Los detalles del caso Interligare llegaron a aparecer en los medios de comunicación y Barrado fue investigado por la Justicia por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo el 11 de febrero de 2013, el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid archivó esta acusación al entender que “no existen motivos suficientes” para culparle a él de la difusión de esos datos. La versión de Barrado es que la nota informativa en la que apuntaba a un espionaje al PP había llegado a manos de los investigados y que estos habían recurrido a Olivera para detener las pesquisas. También a otro mando cercano a Villarejo como Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’.

Cuando Villarejo presentó esta denuncia a través de su socio ya estaba enfrentado a Barrado quien había sido destinado a la comisaría de Chamartín (Madrid). A esa comisaría es a la que acudió la dermatóloga Elisa Pinto para denunciar el presunto apuñalamiento que había sufrido en el marco de su contencioso con el empresario Javier López Madrid. Barrado organizó una rueda de reconocimiento en la que la doctora identificó a Villarejo como su agresor. El polémico excomisario sigue imputado por ello en un Juzgado de Madrid.