Villarejo alardeó con Cospedal de que al PP no le cobraba y al PSOE sí

El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una reunión secreta que mantuvieron el 21 de julio de 2009 en la sede de la formación conservadora, que cuando trabajaba para los gobiernos del PP no cobraba por ellos, mientras que cuando estaba el PSOE sí lo hacía, según consta en una grabación difunda por el diario Moncloa.com, que no está incluida en el sumario de la 'operación Tándem', que investiga en la Audiencia Nacional el juez Diego de Egea.

"Siempre se lo he dicho a Félix, yo tengo la cartera en un lado y el corazón en otro: el corazón es vuestro pero la cartera... siempre que gobernáis vosotros nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, como son tan desastre, siempre me encargan cosas", se puede oír en uno de los cortes de audio que grabó el comisario jubilado, en prisión desde noviembre del año pasado como presunto cabecilla de una organización criminal que según Anticorrupción "infectó" a la Policía durante décadas.

En la conversación grabada Villarejo relata su 'hoja de servicios' a Cospedal, a quién asegura que en 1993 el ministro socialista, José Corcuera le llamó para que volviera de su excedencia de la Policía como "agente encubierto", y que durante esa etapa no cobraba por los trabajos que hacía: "No me pagaban, por cierto, que uno es tan tonto, le pasa como me pasa con vosotros, uno tiene el corazón dónde lo tiene, y ya está", especifica el agente en la grabación.

"Controles de teléfonos"

El comisario prosigue con su explicación a la secretaria general del PP, a la que llega a especificar algunos de los trabajos que realizó durante su excedencia: "Yo trabajaba con cosas delicadas en el norte, controles de teléfonos, en fin, maldades del tema, y [Corcuera] me dijo, yo no puedo... un tío que esté fuera que me haga informes".

En otro momento de la grabación difundida por Moncloa.com, Villarejo alude a una persona, de nombre "Félix", y que según él las cosas que le encarga "son delicadas".

Entonces un hombre, sin identificar, toma la palabra en la conversación e indica a Villarejo que "habría que hacer cosas puntuales". Una aseveración ante la que el comisario, ahora encarcelado, espeta: "Yo no tengo ningún problema, por lo menos los gastos alguna vez me pagaréis".