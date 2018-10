El clan de Villarejo aseguró que Zara le preguntó sobre si Pablo Isla tenía "alguna cosa rara que puedan sacar punta"

El comisario Enrique García Castaño, que según la Fiscalía Anticorrupción forma parte del presunto "clan policial mafioso" encabezado por el también comisario José Manuel Villarejo, aseguró a su socio en una conversación grabada el 15 de mayo de 2005 por el propio Villarejo, que alguien de Zara (Inditex) se había puesto en contacto con él. Quería preguntarle si conocía trapos sucios de Pablo Isla, que justo un día antes, el 15 de mayo de 2005, había sido nombrado consejero delegado de Inditex, la empresa matriz del grupo de Amancio Ortega.

"¿Te suena Pablo Isla, el presidente de Altadis?", preguntó García Castaño a Villarejo, que contestó: "Que le han nombrado hace poco...". En ese momento, 'el Gordo' le interrumpe para aportar más información. "Es que me han preguntado los de Zara... le han nombrado para Inditex. Entonces me dice el de Zara: ¿hay algo?", completa.

"¿En contra de... había algo?", prosigue Villarejo, que asegura no acordarse qué había en contra de Pablo Isla, ante lo que García Castaño continúa: "Sí, alguna cosa rara, o alguna cosa que puedan sacar punta o algo. Yo he hecho memoria de las cosas y no hay nada".

"Había un trapicheo"

"Había algo", insiste entonces Villarejo. "Había algo de un trapicheo, por lo visto el de Zara anda fundamentalmente organizando el tema de cómo invertir toda la pasta que tiene fuera", añade. Pero García Castaño no se muestra interesado en lo que dice Villarejo y le aporta más información: "Quieren duplicar Inditex en cinco años, y por eso le han nombrado".

En la conversación, 'el Gordo' destaca además que el sobrino del dueño de Inditex, Amancio Ortega, es "amiguete" suyo. "Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ese sí que tiene un patrimonio de 2.000 millones de pesetas. Tiene más de dos millones y pico de acciones de Zara...", relata el comisario. Rodríguez Cebrián, que está casado con Dolores Ortega Renedo, hija del hermano mayor de Amancio Ortega, fue consejero delegado de Inditex hasta el 14 de mayo de 2005, día que le sucedió Pablo Isla.

Ante este dato, Villarejo exclama: "¡Joder!". Ante lo que García Castaño reacciona: "Está con la sobrina". Y su interlocutor replica: "Pues a ver si nos....". "Cuando quieras", le corta 'el Gordo', quien interrumpe de nuevo a Villarejo, que destaca que Inditex tuvo problemas en México y que este grupo habría tenido que pagar para que no les robaran los camiones. "Pero eran muy ratas pagando, muy tacañones, como todos los gallegos", completó el comisario jubilado, en prisión desde noviembre de 2017.

En la conversación se ve claramente el interés de Villarejo por mantener relaciones económicas con Inditex, habida cuenta de que el presunto cabecilla de la trama pregunta a su socio sobre si Inditex tenía jefe de seguridad. En el caso del BBVA, el contacto del clan, según las grabaciones, era el también excomisario Julio Corrochano.

Y García Castaño le responde en la grabación de 15 de mayo de 2005 que tenían un "hombre de confianza": "Gustavo Iribarren". Hombre que, según 'el Gordo', también era amigo del sobrino político de Amancio Ortega, Juan Carlos Rodríguez Cebrián.

García Castaño explica entonces que Gustavo Iribarren también había sido policía en el barrio madrileño de Tetuán. "Hace mil años. Y él conocía a Juan Carlos, el sobrino, y él le dijo, vente conmigo. Y ha metido a sus coleguillas. Tiene cinco colegas", completó 'el Gordo'.

'Vozpópuli' se ha puesto en contacto con Inditex, cuyos portavoces aseguran que "en ningún momento ha habido contacto alguno con García Castaño" en relación a una posible investigación a Pablo Isla, y que el grupo de Amancio Ortega "nunca ha contratado a empresas de Villarejo".