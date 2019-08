El clan Villarejo, en Nueva York: "Bannon no es el hombre de Trump, es nuestro socio"

Los integrantes del clan del excomisario José Manuel Villarejo alardearon durante un viaje que hicieron en febrero de 2017 a Nueva York de sus contactos con el entonces recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así consta en una grabación del presunto cabecilla de la trama Tándem destapada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía anticorrupción.

En la conversación, de fecha 8 de febrero de 2017, el propio Villarejo y sus socios: Adrián de la Joya y Enrique Maestre, aluden a una cena que habían mantenido el día anterior con el lobistaManuel Manny Ortiz, al que habían asegurado que su contacto en Estados Unidos era el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

"Estamos con la persona más influyente. Ayer no sé quién le preguntó a Héctor [Hoyos] quién era la persona más influyente en el presidente. Y yo le dije que una de las personas que tenía más influencia era Steve Bannon. Pero Héctor me dijo: estás equivocado. Steve Bannon es el hombre de Paul [Manafort]. Lo ha formado Paul", asegura Adrián de la Joya, que está imputado en la pieza separada Pit del caso Tándem.

Ivanka Trump y Jared Kushner

De la Joya relata entonces el resto de la respuesta de Héctor Hoyos, quién habría participado en el intento de Villarejo de hacerse con "medio billón de dólares" de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico: "Las personas con mayor influencia son su hija Ivanka, el marido Jared Kushner y Paul Manafort. Estamos hablando de que dos son familiares y la única persona que no es familiar es la persona más influyente de Estados Unidos, y es nuestro socio", completó el socio del excomisario, según consta en la grabación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En otra grabación, esta de 17 de febrero de 2017, Adrián de la Joya y Villarejo aluden a Trump como "okupa", para posteriormente asegurar que el presidente norteamericano será apartado del cargo por un "impeachment": "Nos jodería, hay que darse prisa. Es el presidente de Estados Unidos y ha ganado las elecciones. La imagen mundial que darían sería la de que desmontan el Gobierno y que es un golpe de Estado", sostiene Villarejo.

Para el excomisario, la victoria de Trump "es como si hubiera ganado aquí el Iglesias. A nivel operativo, falta de ortodoxia, es lo mismo. Con esa coleta, todos estos picoletos, iros a tomar por culo. Este ya ha dicho que la prensa está vendida, y en el momento en el que hay un intento catárquico del propio sistema, como los glóbulos blancos. Son elementos hostiles del organismo y tienes que ir poco a poco", concluye Villarejo.

En otras de las grabaciones realizadas por Villarejo en Nueva York, se muestra la particular vie en rose que protagonizan el excomisario y sus socios, que trataban de obtener pingües beneficios con sus negocios a la sombra del poder de Trump. Como por ejemplo con una multimillonaria inversión de un fondo de inversión chino.

En el audio, Villarejo y Adrián de la Joya bromean de forma generalizada, al mismo tiempo que hablan entre risas de su trabajo en Nueva York: "The life is very hard (la vida es muy dura)", llega a decir Villarejo antes de brindar en japonés con el resto de comensales: "Kanpai". En el viaje Villarejo también aprovecha para intercambiar unas palabras de portugués con una mujer brasileña, experta en venta de arte.