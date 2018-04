Villar Mir dice que ha dejado de trabajar en algunas comunidades por ser corruptas

El empresario Juan Miguel Villar Mir ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados donde ha negado haber pagado comisiones a este u otro partido. Ha desmentido haber gozado de trato de favor de alguna Administración y ha reivindicado que su actividad siempre ha consistido en comprar empresas privadas con problemas económicos. Durante su declaración, ha llegado a alegar que hay comunidades autónomas en las que ha dejado de trabajar por ser corruptas. “No quería que me salpicase”, ha dicho.

“Yo creo que sí que ha habido comunidades en las que, por lo que leo, se ha establecido un porcentaje a pagar para poder ser adjudicatario. Ahí no he trabajado, yo no he tenido obras, compruébenlo ustedes, he citado antes Baleares y no quiero citar ninguna otra”, ha alegado el empresario en clara alusión a la corrupción del 3 por ciento en Cataluña. “Señale cuáles son”, le pidió el diputado de Bildu, Oskar Matute, pero el empresario de 86 años dijo preferir no meterse “en una guerra”.

“He tenido a gala no haber recibido jamás una subvención del Estado ni haber comprado nada público. Todo lo que he comprado han sido empresas privadas y mi actividad ha sido comprar empresas en dificultades, la mayor de ellas Huarte, en suspensión de pagos, y esas empresas privadas es todo lo que he comprado”, ha dicho, al tiempo que ha puesto énfasis en defender que todo lo que ha hecho “en la vida” es “cumplir la ley”. “No he conocido nunca a nadie que trabaje más horas que yo y esa ha sido mi vida, pero no ha habido trato de favor”, ha zanjado.

Sí ha admitido en cambio haber pagado a algunas fundaciones vinculadas a partidos políticos. Ha citado en concreto una aportación anual a la fundación FAES ligada al PP y presidida por el expresidente José María Aznar. También a la Fundación Mujeres por África dirigida por la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega. Sobre esta última ha dicho que “era muy cara”. “Pensé que teníamos más problemas en España”, ha apuntado.

“¿No le parece que esto es financiar a un partido?”, le ha preguntado el diputado de Ciudadanos Toni Cantó a este respecto. “No, estoy seguro que el poco dinero que le he dado a FAES, que fue 25.000 euros, no ha salido de FAES, si no, no se lo hubiera dado”, ha contestado el empresario.

Le dijo dos veces "no" a Franco

Al inicio de su intervención ha reforzado sus argumentos alegando que es “el único español” que en dos ocasiones le dijo que no al dictador Franco cuando le pidió ser ministro, y una de ellas para ser vicepresidente. Al contrario, ha hecho hincapié en recordar que integró el primer Gobierno de la transición y que él personalmente fue decisivo para el reconocimiento de la libertad sindical y la futura legalización de los partidos políticos. Esto le ha generado un enfrentamiento con el diputado de Podemos Rafael Mayoral, quien le ha echado en cara su pasado por haber sido “uno de esos jerarcas del franquismo que luego se hicieron supermillonarios con la democracia”.

Mayoral le ha preguntado en varias ocasiones si “la corrupción es el sistema a través del cual los poderes económicos controlan el sistema sin presentarse a las elecciones”. Minutos después, el diputado de ERC, Joan Tardá, le ha matizado que aquel al que el empresario hacía referencia no fue el primer Gobierno de la democracia, sino el último de la dictadura bajo la presidencia de Arias Navarro.

Los papeles Bárcenas

Otro de los puntos que se abordaron durante la sesión fueron los llamados 'papeles de Bárcenas'. Podemos le calificó como “el mayor donante” del PP, según esos documentos propiedad del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Villar Mir ha contestado que la alusión que se le hace en esos papeles es falsa. “No le conozco (a Bárcenas), creo que me lo he cruzado una o dos veces, jamás he estado en su despacho, jamás he pagado un céntimo a ningún partido por la adjudicación de una obra ni en España ni fuera de España”, ha sentenciado.

Sobre su vinculación en los casos Lezo y Púnica, dice que aún no sabe por qué está siendo investigado, pero que el juez de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional le ha dicho que le ha incluido entre los investigados para "salvaguardar" sus capacidad de defensa. "No hay un acto que se refiera a mi y que pueda tener un carácter delictivo", alega.

Ha sido preguntado por el pago de una presunta comisión de 1,4 millones en 2007 por medio de OHL México a una cuenta Suiza que, según cree la Guardia Civil, pretendía recompensar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su mediación a la hora de adjudicar a la empresa de Villar Mir la obra de la línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero. El máximo responsable del grupo ha afirmado que ha dado orden a sus abogados para que inicien una investigación interna centrada en investigar "quién fue el responsable de ese pago". "Es una operación absolutamente irregular. No sé en este momento todavía cuál fue el proceso y concepción de esa transferencia y he ordenado que se investigue", ha aseverado.

En un momento de su declaración, ha sido cuestionado también por las declaraciones del periodista José María García quien declaró en el programa Salvados de La Sexta que Villar Mir le había confesado el pago de comisiones a cambio de obra pública. "Quien dijo eso era un completo mentiroso que en ese momento inventa eso y dice falsedades", ha replicado. García fue citado en la Audiencia Nacional para aclarar sus declaraciones y se retractó de lo afirmado en el programa.