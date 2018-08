Villacís: "Sánchez está devolviendo favores desde el minuto uno al PNV, PDeCAT, ERC y Podemos"

Begoña Villacís (Madrid, 1977) ha pasado buena parte de agosto en Madrid. La portavoz de Ciudadanos en la capital de España dice que es un mes en el que puede sacar mucho trabajo atrasado y definir nuevas estrategias. Villacís afronta la recta final de la legislatura. El curso que está a punto de arrancar culminará en las elecciones municipales del 26 de mayo del 2019.

Villacís confía en repetir como candidata de Ciudadanos -previo paso por primarias- a la alcaldía de Madrid. Y reconoce el aprendizaje que ha supuesto estos tres años en la oposición. La portavoz naranja es una de las apuestas más fuertes de Albert Rivera para el próximo ciclo electoral. De hecho, forma parte del Comité Permanente de Dirección de Ciudadanos, el órgano ejecutivo más importante del partido naranja.

En una entrevista con Vozpópuli, se muestra muy crítica con los primeros pasos de Pedro Sánchez en Cataluña, acusa a la alcaldesa Manuela Carmena de no cumplir las ordenanzas vigentes en la polémica de los manteros y cuestiona que Pablo Casado haya traído una verdadera renovación al PP.

Se avecina un otoño caliente en Cataluña. La vicepresidenta Carmen Calvo pidió recientemente lealtad tanto a ustedes como al PP. ¿Es Ciudadanos un partido desleal?

Nosotros somos un partido leal a los españoles. Los que están eligiendo como socios a los independentistas, los que quieren ver normalidad donde no la hay, los que no están defendiendo a los españoles son ellos. Lo que pasa es que no obtuvieron el Gobierno gracias a nosotros, sino a los independentistas. Y a la hora de devolver favores tienen muy claro quiénes son sus socios preferentes.

"La Generalitat está obsesionada con el independentismo y los lazos amarillos y eso les tiene completamente absorbidos. Han renunciado a representar a la mitad de los catalanes"

Las palabras y desplantes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ¿son inaceptables o son una agresión al Estado?

Una cosa y la otra son lo mismo. Las palabras de Torra -en las que pidió "atacar al Estado español"- son inaceptables porque son una agresión al Estado. La Generalitat está obsesionada con el independentismo y los lazos amarillos, y eso les tiene completamente absorbidos. Todo esto hace que no puedan ver dos metros más adelante y que hay una mayoría de catalanes que desde luego votaron en las urnas algo distinto y a los que ellos han renunciado a representar. Están desafiando de forma constante y por eso nosotros reclamamos en aquel momento que no levantasen el 155 y lo volvemos a denunciar ahora. Es inaceptable todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Es inaceptable que los edificios públicos mantengan lazos amarillos y que los represaliados sean los que quieren devolver la normalidad a Cataluña. A nosotros lo que nos parece inaceptable es que el señor Sánchez se confunda sistemáticamente de socios.

Los Mossos están identificando a personas que participan en la retirada de lazos y lo hacen además invocando la ley de Seguridad Ciudadana.

Ellos no pueden hacerlo. A la hora de invocar la ley de seguridad ciudadana, que por si alguien no lo sabe es la ley mordaza que tan mal les parece para algunas cosas pero que van raudos a aplicarla para otras, tendrían que explicar en qué precepto de la ley se basan para aplicar las sanciones. En mi opinión, tal precepto no existe. Es llamativo que a unos les señalen por quitar lazos en cumplimiento de una sentencia que dice que esos lazos no pueden estar ahí, y que sin embargo no se haga nada contra quienes los ponen sistemáticamente en edificios públicos, en las calles y en las playas que son de todos. Que el señor Sánchez quiera ver normalidad ahí es en definitiva lo que nos ha pasado en España durante demasiadas décadas y lo que nos ha traído a esta situación. Querer ceder un poco más y seguir ofreciendo prebendas (al separatismo). El señor Sánchez debería entender un poco más lo que quieren la mayoría de españoles, que estamos hartos de que estén en el desafío y en la ruptura, y ponerse del lado constitucional que el PSOE nunca debería abandonar.

"Sánchez sigue ofreciendo prebendas al separatismo, que es lo que se ha hecho durante décadas y lo que ha traído a España hasta aquí"

Ciudadanos sigue con la idea de que sus cargos públicos sigan retirando lazos.

Nosotros no queremos que haya simbología que divida. Y además simbología ilegal, no por la simbología en sí misma sino por donde está. No queremos que se marquen sitios, no queremos que se marquen personas y no queremos que se divida entre independentistas y no independentistas, jueces afines y no afines, los periodistas afines… No. Queremos desterrar la división que se está apoderando de Cataluña. Esa sociedad se convierte en algo irrespirable. La normalidad solo volverá a Cataluña desterrando esas prácticas divisorias. La Generalitat es la que debería retirar los lazos. Si ellos no lo hacen, a mí me parece bien que un ciudadano lo haga porque está en su legítimo derecho de no tener que soportar que un edifico público que también es suyo tenga que ver una simbología que sólo representa a unos pocos. Y que está ahí precisamente para dividir a los catalanes. Creo que el señor Sánchez debería ponerse de parte de la mayor parte de los catalanes y de los españoles y no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque le debe su gobierno a los independentistas. Quien piense que esos apoyos se han conseguido gratis se equivoca. Está pagando el alquiler de la Moncloa desde el minuto uno y está devolviendo los favores tanto al PNV, como al PDeCAT, como a ERC y a Podemos.

Han pasado casi tres meses de la llegada de Sánchez a La Moncloa. Visto lo visto y con el crecimiento que las encuestas auguran para el PSOE y el descenso que predicen para Ciudadanos, ¿cree que se equivocaron de estrategia en la moción de censura?

Hicimos lo correcto y lo volveríamos a hacer. El PSOE lo que quería era hacer a Sánchez presidente. Nuestra labor está en defender el interés general de los españoles, no que un señor sea presidente a la fuerza. Nosotros con el PSOE no sumábamos y además no íbamos a ir en el pack con los independentistas y los nacionalistas. Sánchez lo tenía claro desde el primer momento y tenía los pactos hechos. El desenlace iba a ser éste. No tienes por qué estar mirando constantemente las encuestas para hacer lo que tienes que hacer. Y en Ciudadanos hemos visto siempre que a largo plazo no nos equivocábamos. Recuerdo cuando nosotros no entramos a los gobiernos de Andalucía o de Madrid y la gente nos decía que era un error. El tiempo nos demostró que habíamos acertado. Nuestra política es a largo plazo. La política del titular inmediato y la respuesta electoral inmediata es justamente la que nosotros hemos decidido no hacer. Hemos apostado por el largo plazo y se está demostrando que tomamos las decisiones correctas.

"La política del titular inmediato y la respuesta electoral inmediata es la que nosotros hemos decidido no hacer"

Desde la llegada de Pablo Casado se dice que Ciudadanos y el PP se parecen ahora demasiado.

Nos parecemos exactamente lo mismo que antes. De hecho, las decisiones que están tomando no distan mucho de las que ya se tomaban con Rajoy. Es la política del continuismo. El PP y el PSOE van a seguir manteniendo los viejos pactos del bipartidismo para seguir eligiendo a los jueces o mantener los aforamientos. Lo de siempre. Es evidente que el PP ha cambiado de persona pero no deja ser una persona que lleva toda la vida en el PP, con las personas que llevan toda la vida en el PP.

Se les achaca también que ustedes y el PP han entrado en una competición por ocupar el espacio de la derecha, como se ha visto en las medidas que proponen en política migratoria o con la polémica de los manteros.

Para nada. Nuestra política en esos aspectos que menciona no es de derechas. Tiene que ver con una política europea. Los distintos gobiernos europeos tienen que adoptar una política común con independencia del signo que tengan. Es verdad que hay gobiernos populistas como el italiano que están aprovechando la situación para no hacer su parte del trabajo.

¿Y con los manteros?

Creo que nuestra posición siempre ha sido muy sensata. Nosotros lo que hicimos fue ponernos del lado de los comerciantes y de hacer cumplir las normas. Yo como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento llevo tres años trabajando en la Comisión de Empleo, Equidad y Derechos Sociales y al igual que he denunciado que no se cumplen las ordenanzas y que no se respetan los derechos de los comerciantes, también he denunciado cómo la señora Carmen invitaba a 100 inmigrantes del Aquarius sin tener recursos sociales y con los servicios municipales saturados. Lo que no puede hacer un Gobierno supuestamente social es abocar a estas personas a la calle y a la manta por falta de respuesta municipal. Como ellos no asumen la responsabilidad de gestionar de estas personas, pues al final la asumen los comerciantes, los autónomos y los vecinos. No tiene sentido.

"Nuestra política en aspectos como la inmigración o los manteros no es de derechas"

Ciudadanos ha anunciado que presentará medidas en defensa de la propiedad intelectual en el Congreso. ¿En qué tipo de iniciativas están trabajando?

La manta es el eslabón más vulnerable de toda la cadena. Nosotros a por quien queremos ir es a por las mafias. Hay gente que dice que no hay mafias en esto. Pero teniendo en cuenta que puede haber un delito contra la propiedad intelectual o la propiedad industrial según el caso estamos hablando de redes que se organizan para delinquir. Y eso en mi pueblo es una mafia. Se organizan para vender productos ilegales y desde luego nadie respeta los derechos de los trabajadores en esos talleres, ni se garantiza ningún tipo de derecho al consumidor o derecho ambiental. Estos grupos encuentran un chollo en Gobiernos como el de Carmena o el de Colau, supuestamente buenistas, pero que son nefastos para las personas. Nos parece que es más efectiva la lucha por arriba, contra las mafias, que contra el eslabón más débil de la cadena. Aunque seguimos defendiendo que se cumpla la normativa en la calle.

¿Carmena ha dado orden de hacer la vista gorda con la cuestión de los manteros?

El mismo Ayuntamiento ha reconocido que ha bajado alrededor de un 30% las actuaciones referidas a la manta. Es un hecho. No hay más que pasear por la Gran Vía o el Retiro. Incluso por zonas donde antes no había mantas, como el tramo entre Callao y Plaza de España. En el Retiro era infrecuente ver mantas y ahora es el pan nuestro de cada día. Los que pagan todo eso son los pequeños comercios de Madrid, que son realmente con los que compiten. Y estos pequeños comercios son los que pagan los impuestos y mantienen los servicios públicos. El ayuntamiento no puede inhibirse de su responsabilidad.

Madrid celebra elecciones en mayo del 2019. ¿Le gustaría repetir como candidata a la alcaldía?

Me gustaría. Tenemos que capitalizar todo lo que hemos aprendido. Somos siete concejales en esta legislatura y nos hemos tenido que multiplicar por mil para hacer el despliegue que hemos hecho. Hemos aprendido muchísimo, hemos trabajado muchísimo. Hace tres años no estábamos tan preparados como estamos hoy. Ahora estamos muy preparados. Creo que hemos tenido un aprendizaje intensivo. El conocimiento y las ideas que tenemos nos gustaría ponerlas al servicio de los madrileños. Nosotros tenemos primarias, así que la idea que tengo desde luego es presentarme a las primarias.