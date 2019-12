El exvicepresidente Alfonso Guerra ha sostenido este miércoles, en referencia a que Pedro Sánchez pretenda gobernar en coalición con Unidas Podemos y ayudado por ERC, que "es como si a los niños les das una granada explosiva".

En declaraciones a la Cope, Guerra ha asegurado que la posibilidad de que el PSOE llegue un acuerdo con ERC sobre el futuro de Cataluña "no es fácil de aceptar", al tiempo que ha sostenido que "no va a funcionar", ya que no proporcionará "estabilidad".