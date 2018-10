El boom de 'Los Verdes' en Europa: entre el voto castigo y el despertar del ecologismo

Las últimas llamadas a las urnas en Luxemburgo, Alemania y Bélgica, tres de los seis estados miembro fundadores de la Unión Europea, han puesto de manifiesto un cambio de tendencia en el electorado. Tanto en la votación nacional luxemburguesa, como en la regional en Baviera y en las municipales belgas los votantes se decantan cada vez más por caras nuevas en detrimento de los partidos políticos que han gobernado tradicionalmente, independientemente del espectro político al que pertenezcan.

Además del auge que está experimentando la ultraderecha, 'Los Verdes' también están de enhorabuena. Un fenómeno que, por otro lado, no parece tener mucha proyección en una España con el electorado dividido en cuatro formaciones mayoritarias. Salvador Llaudes, investigador del Real Instituto Elcano explica el último caso significativo, Alemania, donde Alianza 90/Los Verdes se ha convertido en el triunfador inesperado en Bavaria al obtener un resultado del 17,7% de los votos.

"'Los Verdes' tienen un discurso heredado de las inquietudes socialdemócratas, pero no cargan en su mochila la pérdida de credibilidad y las equivocaciones de la CDU. Su despegue es una respuesta a las políticas de austeridad llevadas a cabo por la socialdemocracia a raíz de la crisis económica, pero también es el respaldo a la defensa de los valores europeos sin titubeos ante la crisis de los refugiados por parte de los ecologistas", considera.

Preocupación postmoderna

Además, advierte de que en países del centro europeo, 'Los Verdes' no solo tienen un hueco, sino que su proyección es seria. "Después de los 90 se desarrolla una gran conciencia ecológica y, actualmente, muchos votantes jóvenes que no son militantes de la socialdemocracia se preocupan cada vez más por el medio ambiente", dice el investigador. Se trata, continúa, de una "preocupación postmoderna" no tan arraigada en España.

"La conciencia ecológica llega más tarde a España. El único partido ecologista con representación institucional es Equo y va de la mano de Podemos, así que no tiene un perfil muy marcado. La ley electoral española, así como el actual sistema dividido en cuatro partidos no invita a la entrada de nuevos actores", dibuja. Aunque sí advierte de que Pacma, "partido animalista, pero también de corte ecologista", podría cosechar una mejoría en sus resultados de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

En la misma línea, Paula Martín Camargo, editora en Graham Bishop, consultora en regulación europea, considera que las causas principales del boom de 'Los Verdes' son la desafección del electorado con tendencias más europeístas, ideas progresistas y de izquierdas con los partidos tradicionales.

"Así como la ultraderecha ha surgido en Europa como contestación populista y conservadora a las políticas de austeridad surgidas tras la crisis financiera y económica que impactó Europa en 2007, y la crisis migratoria en el Mediterráneo y la desatada por la llegada masiva de refugiados sirios, el despegue de los partidos ecologistas en Europa busca contrarrestar este escoramiento a posturas nacionalistas y conservadoras y huye de las posiciones tibias frente al cambio climático y la emergencia humanitaria de la socialdemocracia europea", explica.

Según Martín Camargo se trata de una "mezcla" de voto castigo y una mayor preocupación por el cambio climático. "Es indudablemente un castigo a los partidos tradicionales, pero es que, además, el cambio climático empieza a hacer estragos en la propia Unión Europea con temperaturas récord este verano y tremendas inundaciones que han causado y están causando hoy mismo muertes en toda la región, así que los ciudadanos más reacios a admitir que los gobiernos deben actuar de forma urgente en este aspecto se han visto forzados a reaccionar", señala.

En este contexto, apunta, 'Los Verdes' han sido los únicos con una postura clara y firme a favor del ecologismo, de la acogida e integración de los inmigrantes, y de una mayor democracia en una UE más social. "Las recientes elecciones en Alemania, Bélgica y Luxemburgo apuntan a que, si bien los votantes progresistas no saben de qué forma gobernarían en solitario, y por ello aún no les otorgan su apoyo mayoritario, sí quieren a los ecologistas en posiciones de fuerza en gobiernos y parlamentos", opina.

De acurdo a Martín Camargo, el electorado que teme el auge de la ultraderecha ve a 'Los Verdes' capaces de forzar cambios: "Veremos un Parlamento Europeo aún más fragmentado, y a los radicales de uno y otro bando con mayor poder"