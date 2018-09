El Gobierno da marcha atrás con Arabia ante el temor de perder otros contratos

Moncloa se vio este viernes obligada a dejar en el aire la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la venta de 400 bombas de precisión láser del Ejército español a Arabia Saudí. España mantiene una fluida y creciente relación comercial con Riad. No en vano, se trata del quinto país importador de armas, por un total de 270 millones de euros en 2017. Una cifra que supone el 6,2% de las exportaciones militares españolas.

La decisión del departamento de Margarita Robles, avanzada el pasado lunes por la Cadena Ser y confirmada un día después por fuentes oficiales del Ministerio, contemplaba la devolución de los 9,2 millones de euros pagados ya por Arabia a cambio del material bélico. Estaba previsto anular el contrato firmado entre España y el país del Golfo en 2015, cuando Pedro Morenés ostentaba la cartera del Ministerio.

La cancelación de esta pequeña partida -sólo representa el 1,5% de las armas que España exporta a Arabia- provocó una polvareda considerable a nivel político, social e incluso diplomático. Los trabajadores de los astilleros de Cádiz se echaron a la calle ante el temor de que Arabia pueda cancelar el contrato de 1.813 millones de euros firmado con la empresa pública Navantia para construir cinco corbetas de guerra en las instalaciones de la bahía. Hasta el Comité de Empresa llegaron informaciones advirtiendo del malestar que el anuncio de Defensa causó en el seno de la diplomacia de Riad.

Por su parte, la presidenta andaluza Susana Díaz exigió al Ejecutivo central una solución inmediata para "garantizar y mantener" los cerca de 6.000 contratos -entre directos e indirectos- que están en juego hasta 2022. Sobre todo, a las puertas de un posible adelanto electoral por la ruptura del pacto de investidura ejecutado por Ciudadanos este mismo viernes. No en vano, la decisión de Defensa también podría acarrear unas consecuencias graves para el futuro electoral del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' (Podemos).

"Declaración de intenciones"

Con el fin de apagar el último incendio al que se enfrenta el gabinete de Sánchez, fuentes de la Moncloa apuntaron tras la reunión del Consejo de Ministros que la decisión de Defensa no era más que "una declaración de intenciones" que aún no se había "formalizado".

Minutos antes, la portavoz del Gobierno Isabel Celaá explicó que una comisión interministerial formada por Asuntos Exteriores, Defensa, Industria e Interior trabaja ya para encontrar una solución al problema. Algo que podría pasar por arrancar el compromiso explícito de las autoridades de Arabia de que las armas no serán usadas contra población civil en el conflicto de Yemen. Con lo cual, no habría dificultad en revocar la decisión de Robles y evitar así cualquier repercusión económica. Las bombas están preparadas en un almacén para su envío.

"No creo que exista una crisis diplomática; puede haber un intercambio de opinión y puede haber habido alguna discrepancia que yo creo que se resolverá", manifestaba Celaá en relación al malestar causado en Riad. Según fuentes diplomáticas españolas, la potencial crisis abierta podría afectar no sólo a las corbetas, sino a otros contratos en los que participan empresas de nuestro país.

La Secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez, fue preguntada este viernes en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados sobre la decisión del departamento de Robles y sobre si esta última le había informado de la decisión de suspender la venta de las bombas. Un extremo que eludió responder, remitiéndose a los mensajes que emanasen de Moncloa o del propio gabinete de Defensa. Fuentes consultadas por Vozpópuli trasladan que Robles no habría consultado su decisión al Ministerio de Industria ni, en definitiva, al Departamento de Méndez, que es quien tiene la potestad final de expedir la licencia necesaria para exportar las armas.

La titular de Comercio se limitó a asegurar que el contrato de las corbetas seguía "en marcha" y que el Ejecutivo no iba a "ponerlo en riesgo".

A falta de la aclaración de Robles, la secretaria de Estado de Comercio intentó capear como pudo el temporal con la oposición en la Cámara Baja. Desde el Partido Popular acusaron al Ejecutivo de poner fin al acuerdo con Riad bajo criterios "ideológicos". "¿Han valorado el coste económico, de credibilidad internacional y de seguridad jurídica que supone para España romper un contrato de Estado a Estado?", inquirió el portavoz popular Jesús Postigo. Desde Ciudadanos, Francisco Javier Cano puso el foco en las consecuencias que puede tener sobre el empleo la hipotética anulación del contrato de las corbetas en una zona especialmente deprimida económicamente.

¿Han valorado el coste económico y de seguridad jurídica que supone romper un contrato de Estado a Estado?

Desde el grupo confederal de Unidos Podemos valoraron positivamente el gesto anunciado por el Gobierno. Eso sí, antes de conocer la matización de Moncloa. "Esperamos que no sea una maniobra electoralista. Quizás ellos no sabían la repercusión que podía tener esto", trasladaba en declaraciones a este diario la diputada Carmen Valido. Por su parte, el diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado reclamaba "una verdadera reconversión industrial para los astilleros" y pedía no poner el foco sólo en la construcción de las corbetas.

Asimismo, los portavoces del grupo morado saludaron la intención de Méndez de invitar a los miembros de la Comisión a la Junta Interministerial reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), en la que ahora deberá dirimirse el futuro de la exportación de las 400 bombas anuladas por Robles. También consideraron positiva la voluntad mostrada por poner en marcha un nuevo sistema de control de la venta de armas, no solo antes de la exportación, sino también del uso real que el país receptor hace de ellas.

Méndez se reunió el martes con las ONG Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón. Todas ella pidieron el "cese de inmediato" de la venta de armamento a los países de Arabia Saudí ante el riesgo de que se utilicen en el conflicto abierto en Yemen. Por su parte, Margarita Robles podrá aclarar todo lo sucedido en la comparecencia que tiene prevista relalizar el próximo lunes a las 16:30 horas ante la Comisión de Defensa del Senado.