Valls: "La segunda fuerza política en el Parlamento Europeo serán los populistas"

Han llegado por separado, pero el objetivo es común: librar la batalla contra el auge del populismo en Europa. El ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha acudido al acto de cierre del Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública que organiza el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG).

El ex dirigente galo, que aún sigue sin confirmar si acepta la oferta de Ciudadanos para ser candidato a la alcaldía de Barcelona, ha advertido que el resultado de las próximas elecciones europeas de 2019, para las que Macron, Rivera y Renzi estarían preparando una candidatura conjunta, podría ir en la línea de los últimos comicios italianos que han llevado a líderes como Salvini al poder.

España es una democracia ejemplar, pero la combinación de amenazas internas y externas y el funcionamiento de la democracia en Europa suponen riesgos

"Las elecciones europeas son muy importantes, creo que es necesario escapar de las lógicas. La segunda fuerza política en el Parlamento Europeo pueden ser o serán los populistas de cualquier signo. Así ha sucedido en Italia, un país lleno de grandes intelectuales", ha advertido.

Según Valls, la democracia "está en peligro de muerte". "La situación es grave. España es una democracia ejemplar, pero la combinación de amenazas internas y externas y el funcionamiento de la democracia en Europa suponen riesgos como el auge de los populismos, que niegan o inventan otra historia. Las democracias tienen que recuperar el relato", ha apuntado.

Puentes con África

Otro de los desafíos a los que debe enfrentarse Europa es la llamada crisis migratoria. De acuerdo al ex ministro francés "no se puede pensar Europa sin pensar en África" porque, dice, "esto supone negar el futuro de Europa". "El gran reto para el continente es el puente que hay que construir con África, en constante crecimiento demográfico en contraposición con lo que ocurre en la UE", ha señalado.

"Lo que hoy conocemos como crisis migratoria no es nada con lo que vamos a conocer dentro de unos años. Tenemos que ser capaces de organizar esa inmigración", ha alertado. Tras abordar los diversos desafíos a los que se enfrentan los países democráticos, Valls ha destacado que debemos recuperar y defender valores como la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres...

"Una vez un parlamentario francés me llamó 'nazi' en los pasillos del Congreso. El otro día un dirigente español llamó 'fascista' a otro desde la tribuna. Los hombres y mujeres libres no puede permitir es ataque frontal contra los valores, pues aunque los debates son lícitos, estas palabras no tienen cabida entre fuerzas demócratas", ha concluido Valls, que no ha querido responder cuál es el líder del PP que le gustaría tener como contrincante político si finalmente se suma al proyecto de Ciudadanos.