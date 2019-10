Valls se estrena en Madrid con críticas a PP, PSOE y Cs: “Nos llevan al desastre”

Manuel Valls acaparó esta tarde los focos en el lanzamiento del manifiesto constitucionalista ‘La España que reúne’ junto a Francesc de Carreras, Nicolás Redondo Terreros y José Manuel Múgica en la sede de la Fundación Diario Madrid. El concejal barcelonés criticó al PP, PSOE y Ciudadanos por llevar a España “al desastre”.

El exministro socialista César Antonio Molina, el exdirigente de Ciudadanos Toni Roldán y la actriz Charo López fueron las caras más conocidas en el lanzamiento de este manifiesto constitucionalista que congregó a un centenar de personas.

El ex primer ministro francés habló en todo momento como ciudadano español y europeo en su estreno político en Madrid, advirtiendo de que el país vive “tiempos convulsos” en el que la única solución es “amar y respetar esos valores de Europa, de la Constitución del 78 por encima de todas las cosas”.

“Es un momento grave, histórico y el futuro de la democracia y Europa se juegan aquí, en España”, sentenció en un momento de su larga intervención, en la que no dudó en subrayar que el separatismo catalán “ha fracasado a corto plazo” y se ha metido “en un callejón sin salida” tras haber “engañado” a miles de catalanes con su oferta rupturista con España.

“Estos separatistas tienen que renunciar a su vía unilateral, tienen que pedir perdón a la ciudadanía, condenar la violencia, convocar elecciones. Ya no podemos soportar lo que ocurre en Cataluña. La ocupación de las calles, de las carreteras, de las universidades. Es una dictadura de la palabra: o eres facha o independentista”, se quejó el concejal de Barcelona pel Canvi.

Valls hizo hincapié en que no es el tiempo del dialogo con los independentistas catalanes, “ni de las mesas cuadradas o redondas” que se plantean desde el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSC para que Quim Torra dialogue con todas las fuerzas parlamentarias en Cataluña.

“No es el momento de dialogar. ¿Del proceso para llegar a la independencia? No. ¿De un referéndum de autodeterminación? No. ¿De amnistía? No. ¿De saltarse las leyes del Estado? No. ¿De criticar la Justicia? No. ¿De criticar la separación de poderes? No”, subrayó.

"30 años de engaño"

Tras ello, lamentó “los 30 años de engaño” desde el nacionalismo catalán y el hecho de que los sucesivos Gobiernos españoles “no hayan estado a la altura de los hechos” pensando que bastaba con la “equidistancia” y cuando ahora los independentistas niegan “la existencia misma de la democracia en España”.

Valls consideró que los nacionalismos son “la guerra” al querer destruir fronteras, y Europa debe “combatirlos” en un momento en el que España es “mucho mejor de lo que se cree”. Al hilo de ello, dijo que con su presencia en este proyecto le mueve “el sentido de Estado”.

“Los tres grandes partidos constitucionalistas tienen la obligación de tener las ideas claras sino nos llevarán al desastre. Hoy no es el momento de hacer pequeña política sino de pensar en el interés general, y yo quiero ser útil en esa labor”, concluyó.