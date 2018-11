El PSOE acusa a PP y Ciudadanos de impulsar a Vox con su discurso

Los discursos que están teniendo el Partido Popular y Ciudadanos sobre cuestiones como el problema de Cataluña o la migración están impulsando a Vox, denunció Pedro Sánchez en el foro económico organizado por The Economist, ya que ese partido se beneficiará de su "oposición irresponsable", por lo que les pidió que "hagan una reflexión y moderen sus planteamientos".

"Estamos empezando a ver brotes de ultraderecha en nuestro país, vamos a ver si logran o no tener representación parlamentaria", apuntó el presidente del Gobierno, al tiempo que alertó de que es "muy arriesgado" por parte del PP y Cs alimentar con su discurso "el auge de la ultraderecha".

Sobre la situación en Cataluña, uno de los problemas que en su opinión ha aupado a Vox en su camino al Parlamento, afirmó que el problema es que sólo un 42-43% de la población catalana está a favor de la independencia, por lo que "la minoría está intentando imponer su proyecto político a una mayoría social que reiteradamente ha dicho que no a la independencia, aunque tampoco ha dicho que sí al statu quo actual".

Por ello, pidió al presidente de la Generalitat que antes de intentar buscar un acuerdo con el Gobierno central, "forje un consenso dentro de Cataluña".

"Si viene el presidente de la Generalitat representando sólo al 42% de la sociedad catalana, tengo un problema como presidente y me lo tomo en serio, pero él tambien porque lo que está haciendo es ahondar más en la brecha que tiene allí", dijo.

El presidente descartó abrir la puerta a un referéndum de autodeterminación, porque "lo único que hace es segregar y nunca uniría".

España votará 'no' al brexit

El presidente aprovechó la situación para anunciar que España votará que 'no' al borrador del acuerdo del 'brexit' si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar, ya que las condiciones actuales no reconocen la capacidad de España de negociar.

"La soberanía es algo que se tiene que negociar en el futuro y tenemos que hablar de ello en estos tres años de transición, pero no se está reconociendo la capacidad de España para negociar y ese es el problema. Nosotros estamos teniendo una actitud constructiva para encontrar una solución pero si el domingo 25 se mantienen los términos actuales del acuerdo de retirada y la declaración futura, España votará que no", anunció.

Sánchez reivindicó que Gibraltar no pertenece al Reino Unido aunque le representa y que España no puede asumir como país que lo que vaya a ocurrir con Gibraltar dependa de una negociación entre Reino Unido y la Unión Europea. "Tendremos que negociarlo Reino Unido y España", subrayó.

"Por tanto, a día de hoy, un gobierno proeuropeo como el nuestro votará no al brexit si no hay cambios", dijo y apuntó que "si este gobierno se encuentra en una situación como ésta, es que alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo".