Urkullu y Feijóo exigen a Sánchez medidas que compensen el endurecimiento del estado de alarma

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han trasladado a a Pedro Sánchez su preocupación por el impacto que pueda tener la decisión de paralizar todas las actividades no esenciales hasta el 9 de abril así como que este parón se produzca de manera ordenada.

Durante la videoconferencia que el líder del Ejecutivo ha mantenido este domingo con los presidentes autonómicos, Urkullu ha afirmado que "el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor" tras la resolución de paralizar las actividades no esenciales para frenar la pandemia del coronavirus, y ha reclamado a Sánchez medidas complementarias "para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre adoptada".

Tras asegurar que "colaboración y cooperación", no son "imposición", ha pedido "lealtad recíproca", y ha considerado que había otras opciones "menos lesivas" que ofrecían "mejor balance". Por ello, ha instado a Sánchez a que "corrija la distorsión" que supone comunicarles decisiones "consumadas" y le ha trasladado que es "contraproducente una aplicación uniforme" de las restricciones.

También le ha emplazado a aportar "con inmediatez la máxima claridad en los criterios de aplicación del decreto por sectores de actividad, para garantizar que se evite el riesgo más que evidente de confusión e incertidumbre".

Iñigo Urkullu ha reprochado a Pedro Sánchez que, por tercera semana consecutiva, esta videoconferencia tenga "un carácter sólo informativo y no deliberativo". "Sinceramente, comunicar públicamente, antes de reunirnos, decisiones consumadas y no consultadas, no es buen método. No lo comparto y espero de su parte un compromiso que corrija esta distorsión", ha indicado.

Sánchez reconoce que la entrega de material va con retraso

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha manifestado su "preocupación" por el suministro de material y ha pedido un mayor esfuerzo para las residencias.

Precisamente, el presidente del Gobierno ha reconocido a los presidentes de las comunidades autónomas que la entrega de material para luchar contra el coronavirus va con retraso. Esta es una queja que le transmitieron los líderes autonómicos al jefe del Ejecutivo en la reunión de la semana pasada.

Ahora ha sido Sánchez quien ha admitido que esto es así, que la entrega del material de protección, de mascarillas y respiradores está yendo con más retraso del debido a la saturación de demanda que hay en los mercados internacionales de estos productos.

De forma "ordenada"

Feijóo también le ha reclamado a Sánchez que el cierre de actividades económicas no esenciales para a partir de este lunes se haga de forma "ordenada" en determinados sectores debido a "los problemas que puede generar un cierre abrupto".

Entre los ámbitos mencionados por Feijóo en la videoconferencia --indican las mismas fuentes-- estarían los envases de conserva, las ventas 'online', la industria siderúrgica o metalúrgica y las obras en ejecución.

Además, el titular del Gobierno gallego ha solicitado conocer el decreto que establecerá estas mayores restricciones antes de su publicación "para poder hacer aportaciones".

En el mismo sentido que Urkullu se ha pronunciado el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que ha señalado que es una medida importante y como tal "debería haberse analizado junto a las comunidades autónomas y los agentes sociales, los empresarios".

"No se pueden cerrar las empresas de un día a otro y menos un fin de semana. Y más cuando no están claras cuáles son las esenciales", ha indicado el consejero.