La Universidad Rey Juan Carlos pone fin a la autonomía financiera de otro de sus institutos

El Instituto Universitario de Derecho Público (IDP) que organizó el polémico máster en el que se matriculó la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no era el único que orbitaba como una empresa satélite alrededor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con autonomía de ingresos y gastos y que no rendía demasiadas cuentas ante la institución pública.

Según ha podido saber este diario hay otro centro que gozaba de autonomía financiera y cuyas cuentas, tal y como ha sucedido con las que manejaba el director del IDP Enrique Álvarez Conde, han terminado integrándose en las que controla la Gerencia de la URJC a raíz de las investigaciones. Se trata del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (IEJI), creado hace más de diez años.

En el último Consejo de Gobierno de la universidad, celebrado el pasado 25 de mayo, el rector, que ya había denunciado al IDP ante los juzgados de Instrucción de Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos,hizo público que eliminó su autonomía, pero no transcendió que también se había puesto fin a la autogestión del IEJI, un hecho confirmado este miércoles por fuentes universitarias.

Ayudas de la AECID

Si bien el equipo de Gobierno de la Universidad estaría investigando todas las irregularidades detectadas en la última década "con total transparencia", las mismas fuentes no han especificado si la integración de los fondos de este último centro en las arcas generales de la institución pública se deben sólo a las nuevas medidas tomadas por el rector Ramos tras el escándalo del máster o tienen que ver con la propia trayectoria del IEJI.

Entre 2008 y 2011 la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) concedió a este organismo asociado a la URJC 770.000 euros para llevar a cabo tres proyectos en Mauritania tal y como adelantó eldiario.es. Sin embargo, al igual que el resto de organizaciones que solicitan subvenciones para desarrollar proyectos, el ente debía justificar las partidas de una forma correcta y unos plazos determinados a la agencia, un largo procedimiento con el que no habría cumplido adecuadamente en cuanto a gastos y a atrasos.

Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la creación del Instituto Universitario de Estudios Jurídicos Internacionales "Conde de Aranda" en la Universidad Rey Juan Carlos se acordó el 30 de junio de 2005 por parte del Consejo de Gobierno y fundamenta sus objetivos básicos en la creación y consolidación de equipos científicos generadores de conocimientos comparativos sobre las estructuras jurídicas de otros Estados, con especial referencia a Estados Unidos, Europa y los países del Norte de África, así como la difusión de los estudios y la formación de estudiantes universitarios, postgraduados y profesionales.

13 años de trayectoria

Creado en el seno del campus de Madrid (Vicálvaro) de la URJC, el Instituto está dirigido por el profesor Catedrático de Historia del Derecho, Bruno Aguilera Barchet, y dispone, según se puede leer en su página web, de un "consejo compuesto por prestigiosos profesores e investigadores en Derecho procedentes de diversas universidades españolas y extranjeras". De acuerdo a las explicaciones del centro, que ha manejado sus ingresos y gastos de forma autónoma durante 13 años, su actividad principal es la investigación científica y técnica que tiene por objetivo difundir conocimientos y práctica e investigación en Derecho en un marco de actuación europeo e internacional.

"Igualmente, tiene vocación de vehicular un intercambio entre profesores y estudiantes de diferentes países con el fin de favorecer las colaboraciones en derecho comparado, fundamentalmente a nivel europeo. Desarrolla sus actividades en colaboración con las Alianzas francesas en España, la Universidad Paris-Est Créteil (Paris XII), Universidad de Nantes, University of New Mexico en Estados Unidos, y otras instituciones universitarias de Asia y América", señalan.

A diferencia del IDP, que impartía todo tipo de titulaciones, el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales solo ofrece en la actualidad dos títulos propios: Jurista Internacional y Especialista Universitario en Derecho Internacional a través del convenio universitario con el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Mientras que el primero dura tres años, el segundo dura tres meses y es solamente online.