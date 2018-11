Podemos pide por carta al rey emérito que comparezca a petición propia en el Congreso

El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea envía este jueves una carta a la Casa Real dirigida al rey emérito Juan Carlos I donde le piden que comparezca a petición propia ante el Congreso de los Diputados. En la misiva, firmada por los 67 diputados, reclaman que dé cuenta de su actividad institucional como jefe del Estado durante sus 38 años en el cargo y como rey emérito, desde 2014.

"Vivimos en el siglo XXI y la democracia en España goza de suficiente madurez para ejercer su derecho a saber si la jefatura del Estado es una institución idónea para la corrupción, aunque no esté sujeta a ninguna responsabilidad", aseguran. El partido de Pablo Iglesias ha endurecido su discurso contra la monarquía, sobre todo desde la intervención pública de Felipe VI tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Recientemente, ha redoblado el pulso contra el anterior monarca tras conocerse las grabaciones realizadas por el excomisario José Villarejo a la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Los diputados de Unidos Podemos esgrimen en la carta a la que ha tenido acceso Vozpópuli la negativa de PP, PSOE y Ciudadanos a poner en marcha una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre las actividades del emérito. El pasado 16 de octubre, la Mesa del Congreso se negó a admitir a trámite la solicitud de creación de dicho órgano parlamentario con el que querían indagar en las "presuntas ilegalidades cometidas por su majestad".

Según señalan, en los últimos años se ha producido "una serie de informaciones que ponen en cuestión la institución monárquica al relacionarla con tramas de corrupción y de enriquecimiento ilícito". La empresaria alemana aseguraba en una conversación con Villarejo que don Juan Carlos la habría utilizado como testaferro para adquirir una finca en Marruecos o que tenía cuentas enSuiza a nombre de su primo. También relató el cobro de comisionesilegales en la negociación de la adjudicación del contrato del AVE a La Meca.

El argumento al que se acogieron los partidos y los letrados del Congreso es que "no se pueden exigir responsabilidades políticas a quien no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad y, en consecuencia, no puede ser sometido a control político directo o indirecto, de ninguna clase". A comienzos de septiembre, la Audiencia Nacional atendió también la petición de la Fiscalía de archivar la 'pieza Carol', en la que se investigaban las revelaciones de la empresaria.

"Dar su versión"

"Creemos que usted tiene derecho a dar su versión con todas las garantías y que el pueblo español tiene también derecho a escucharle. Entendemos que el derecho a la verdad es previo al debate acerca de la protección otorgada por la inviolabilidad e irresponsabilidad de la jefatura del Estado durante el ejercicio de sus funciones", le dicen a don Juan Carlos los diputados morados en la carta.

También señalan que "la pérdida de la jefatura del Estado conlleva la pérdida de la inviolabilidad y la existencia de responsabilidad por sus actos". Precisamente, Izquierda Unida -integrada en el grupo confederal- hizo un segundo intento, acotando el período a investigar desde que abdicó en su hijo en 2014. La iniciativa tampoco prosperó. "Entendemos que los partidos monárquicos deberían ser los más interesados en que el pueblo pueda conocer su versión de los hechos, pero desgraciadamente no ha sido así", apuntan los diputados en la carta.

El objetivo de la comparecencia, dicen, es "evaluar la idoneidad de la institución monárquica para afrontar la corrupción y para que ninguna institución del Estado haga de la irresponsabilidad un privilegio". Desde Unidos Podemos creen que, al menos, el monarca "debe contestar a una carta firmada por los representantes de 5 millones de votos" y aseguran que "no se entendería que no lo hiciera". Aunque el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, preguntado al respecto en La Cafetera de Radiocable, no se ha mostrado muy confiando en recibir una carta de vuelta. "Veremos, hay que esperar. Yo creo que alegraría mucho a los monárquicos ver al rey ante los parlamentarios y dar la cara", ha apuntado.

