Unidos Podemos pregunta al Gobierno por la "incomunicación" de Willy Toledo durante su arresto

Unidos Podemos ha registrado una pregunta al Gobierno para saber por qué no se ha permitido a Willy Toledo ver a su abogado durante el tiempo que ha estado detenido con el objeto de ponerle a disposición del juez, ante el que ha comparecido hoy como investigado por un delito contra los sentimientos religiosos.

A su salida del juzgado de instrucción número 11 de Madrid esta mañana, el actor ha denunciado que no ha podido reunirse con su abogado durante las 20 horas que ha durado su arresto y ha anunciado que "probablemente" tome acciones legales al respecto.

Ahora, los diputados de Unidos Podemos Gloria Elizo y Eduardo Santos han registrado una pregunta por escrito al Gobierno para que explique los motivos por los que no se ha permitido la entrevista entre defendido y abogado.

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea subraya que Toledo estaba detenido pero no incomunicado y lamenta "que esto sea una práctica habitual y consolidada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los centros de detención del Estado español".

"Actualmente, el acceso de los abogados a las personas detenidas depende casi de la buena voluntad de la policía, lo que limita mucho el derecho de defensa", señala el grupo. Y recuerda que, según el artículo 520.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el abogado de la defensa "puede entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527".

Durante su declaración, que apenas ha durado 10 minutos, Toledo solo ha contestado a una única pregunta de su abogado, en la que se ha ratificado en un escrito que presentó hace unos meses donde insiste en que no ha cometido "ningún delito" y, por tanto, no considera "necesario" presentarse ante "ningún juez ni fiscal".

El actor, que ha salido en libertad tras su comparecencia ante el juez, está siendo investigado por un delito contra los sentimientos religiosos a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos por un comentario que Toledo escribió en su perfil de Facebook.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo Toledo en ese comentario y ha vuelto a repetir hoy ante los medios a la salida del juzgado.