Última vía para reformar la ley de estabilidad: una proposición de 2017

No es ningún secreto que el Gobierno y Podemos buscan aprisa y corriendo una fórmula que les permita reformar la Ley orgánica de estabilidad Presupuestaria, para acabar con la posibilidad de que el Senado vete cualquier cambio en los objetivos de estabilidad decidido por el Congreso.

El jarro de agua fría que ha supuesto la negativa de la Mesa de la Cámara Baja a tramitar, por vía de urgencia y en lectura única, la reforma que habían registrado el PSOE y la coalición morada, no ha disuadido a ambas formaciones de izquierda, que ahora buscan una vía alternativa.

Y, según ha podido saber Vozpópuli, ésta podría ser la presentación de una enmienda a la Proposición de ley orgánica relativa a los criterios de aplicación de la regla de gasto, que registraron los de Pablo Iglesias el 13 de octubre de 2017.

La proposición de ley de 2017 sobre la regla de gasto 'duerme' en el Congreso por los sucesivos plazos de enmienda aprobados por PP y C's para su boicot

Su tramitación parlamentaria se encuentra paralizada desde hace un año por las sucesivas ampliaciones en el plazo de presentación de enmiendas (hasta 24) que han ido aprobando sucesivamente la pinza PP y Ciudadanos en la Mesa para impedir que el Gobierno de Mariano Rajoy quedara en minoría.

El próximo plazo acaba este martes 11 de septiembre, a las 14.00 horas. Y si PSOE y Podemos se deciden a convertirla en una proposición de ley omnibus, que no sólo aborde el fin de la regla de gasto para los ayuntamientos, sino la retirada de la capacidad de veto del Senado, Ciudadanos podría no poner objeciones.

De hecho, ya ha dejado claro que su disconformidad no es con el fondo de la proposición de ley que han presentado hace una semana las dos formaciones de izquierda -Albert Rivera y los suyos están de acuerdo en eliminar ese poder de veto del Senado- cuanto con la "urgencia" de los dos socios de gobierno para salvar la legislatura a Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez está decidido a presentar los Presupuestos aún con el 1,3% del PIB como tope de déficit para 2019 heredado de Mariano Rajoy

Si el Gobierno y Podemos opta por esa segunda vía, al margen de la proposición de ley ahora presentada de común acuerdo, no es descartable que Ciudadanos en esta ocasión renuncie a la pinza con los populares y no haya más plazos de enmienda. Aunque otras fuentes de la formación naranja no lo tienen tan claro.

En cualquier caso, la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 va a seguir adelante -insiste La Moncloa- independientemente de que esa entente PP/Ciudadanos obligue a elaborarlos conel objetivo de déficit para el año próximo heredado del Ejecutivo de Rajoy: máximo un 1,3% del PIB máximo, frente al 1,8% que había negociado con Bruselas la ministra de Economía, Nadia Calviño.