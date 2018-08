La negociación de Ulibarri en Brunete: "Dos ofertas de 45.000 euros, sin concurso ni leches"

Las transcripciones de las grabaciones de la Policía Judicial en el caso 'Enredadera' han convencido al juez de Badalona Pablo Jesús Alonso García de que uno de los presuntos conseguidores de la trama, Pablo de Ingunza, fue el encargado de "activar los proyectos en la localidad de Brunete (Madrid): una de esas plazas o territorios de interés en la extensión territorial de la trama corrupta", según consta en un auto de 27 de julio de 2017.

Así figura en una llamada de 23 de mayo de 2017 entre dos integrantes de la trama de Ulibarri en la que Roberto Legazpi le dice a José Alberto [Bueno] que tiene que hacer un proyecto de videovigilancia para el Ayuntamiento de Brunete, que consistía en instalar seis cámaras con OCR y dos rotondas: "Tienen que ser dos ofertas de 45.000 euros cada una de ellas porque así las pueden adjudicar sin sacarlas a concurso ni leches", según especifica la transcripción de la grabación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

De esta forma, y siempre según las grabaciones, la trama habría pactado con la teniente alcalde de Brunete, Mar Nicolás Robledano, saltarse la ley de contratos de las administraciones públicas, ya que al no exceder la adjudicación de los 45.000 euros, se evitaba convocar un concurso público.

Estaba ocupada

En otra llamada de teléfono, el conseguidor Ingunza informó a Roberto Legazpi de que le acababa de llamar la teniente de alcalde de Brunete y que no les había podido recibir porque estaba ocupada: "Todo lo que hagamos ... las píldoras que tú mandes ... o sea ... que lo dividas como máximo ... que no pase ... , no sé si son 45.000 euros", completó.

Roberto Legazpi captó la consigna: "Que hagan el proyecto en partidas de 45.000 euros". Y Pablo Ingunza respondió que si sale así "ella lo puede disfrazar de alguna manera y lo puede adjudicar, ¿sabes?, "porque si pasa de esa cifra ... pues eso ... ya tiene que salir a concurso público y todo el tema este, ¿sabes?".

Ingunza cierra la conversación sobre la adjudicación de Brunete aludiendo a sus honorarios: "Y bueno, acuérdate de que en el presupuesto está: el presupuesto, más Pablo Ingunza" (su "mordida")", tras lo que soltó una sonrisa, según especifica la transcripción policial, a lo que Legazpi respondió: "Lo sé, eso no tienes ni que decirlo, eso va incluido".

Vozpópuli se ha puesto en contacto con la concejal Robledano, que también es la responsable del área de Seguridad Ciudadana, que ha negado haber pactado cualquier adjudicación con la trama de Ulibarri.

"Por cortesía"

Sin embargo, a la pregunta de si se había reunido con el supuesto conseguidor, Pablo de Ingunza, la teniente alcalde especificó: "A lo mejor le he podido recibir por cortesía, como recibo a montones de empresas, pero no recuerdo haberme reunido con él, no le pongo ni cara".

En el sumario consta que el conseguidor Inqunza se reunió con la teniente alcalde, y así tuvo conocimiento de "unas órdenes que iban a dar, y que le dijo que les iban a dar una cita para quedar con el sargento de la Policía y con el responsable de proyectos, además de que estaría la teniente alcalde, que es la responsable de seguridad".

Robledano no está imputada en la causa, y tampoco, según asegura, ha recibido ninguna comunicación del Juzgado o de la Policía. La edil, que ha explicado que se ha enterado de las alusiones que realiza la trama sobre ella por este diario, se ha mostrado "indignada" y "cabreada", por lo que valora emprender acciones legales contra los integrantes de la red corrupta encabezada por Ulibarri.

Además, ha negado que el Ayuntamiento haya sacado ningún concurso ni haya realizado una adjudicación de un servicio de videovigilancia, ya que las cámaras que tienen en edificios públicos, especifica, las gestiona el propio Consistorio.

Estuvo con la concejal

En otra conversación del sumario, el conseguidor Ingunza recuerda que estuvo con la teniente alcalde de Brunete, que le dijo que hablase con "Enrique", que le contestó que estaba pendiente del interventor. Y tras no tener noticias del Ayuntamiento de Brunete, este imputado anunció a sus socios que llamaría a la teniente alcalde o al aparejador, porque prefería contactar "por arriba y que dé instrucciones para abajo".

El mencionado auto de 27 de julio de 2017 hace alusión a otra conversación presuntamente mantenida por la concejal Robledano: "Quien dio las órdenes oportunas al sargento de la Policía Local, ya que es la responsable del área de Seguridad y es la persona que tiene contacto directo con una tal 'Julia de Cañada', y que deberían hacer (en referencia a Roberto Legazpi y José Alberto Bueno) una reunión con ella y con el sargento".

Posteriormente, en otra conservación entre Pablo Ingunza y Roberto Legazpi, estos imputados comentan que uno de ellos había estado en una presentación con la secretaria de la teniente de alcalde de Brunete (que también es la secretaria del alcalde), y le comentó que la teniente alcalde ha dado órdenes, y que haría otra reunión con el sargento de la Policía Local y con el responsable de proyectos.

Inhabilitada en 2001

Mar Nicolás Robledano fue inhabilitada en 2001 durante seis años junto a otros ediles de Brunete tras una condena por un delito continuado de prevaricación. El PP la rescató en 2007, tras lo que resultó elegida concejal por el municipio.

Asimismo, y en relación con Brunete, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles decretó en marzo pasado la apertura de juicio oral contra el alcalde de esta localidad, Borja Gutiérrez, acusado de intentar sobornar en julio de 2014 a la entonces concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Isabel Cortina para que se sumase al Partido Popular y aprobara, entre otros, los presupuestos de la localidad.

Eduardo Recio

Pero Robledano no es la única concejal de Brunete cuyo nombre aparece en el sumario del caso 'Enredadera.' El conseguidor Ingunza también llamó al edil de Deportes, Eduardo Recio, al que le pregunta sobre si había podido hacer algo en relación al concurso de eficiencia energética de edificios y al de alumbrado público.

Y Recio le dice, siempre según el sumario, que iban a intentar sacarlo "cuanto antes, porque el interventor está liado con el contrato de basuras". Y Recio le dice después al conseguidor que le deje una semana.

El cabecilla de la red corrupta le ofrece entonces la posibilidad de financiar la obra "con una financiación técnica y no bancaria, con los ahorros y una amortización de común acuerdo". Recio le contestó que seguramente adoptarían una solución así: "Abrir una amortización con el ahorro (energético) que se genera".

Sin respuesta

Vozpópuli se ha puesto en contacto con el jefe de prensa del Ayuntamiento de Brunete para tratar de conocer la versión de los hechos del concejal Eduardo Recio. Este portavoz municipal ha rechazado trasladar las preguntas de este diario asegurando que no estaba autorizado a facilitar el número de teléfono del edil.

La trama de corrupción 'Enredadera', liderada por el empresario José Luis Ulibarri, alias 'El Jefe', que también está imputado en la pieza separada de 'Gürtel' de Boadilla del Monte (Madrid), tenía su epicentro en la provincia de León. Sin embargo, los pinchazos telefónicos realizados por la UDEF por orden del juez de Badalona que inició las pesquisas, Pablo J. Alonso García, ponen de manifiesto que la red corrupta planeaba extender sus negocios en otras regiones, como la Comunidad de Madrid.