La URJC exculpa al catedrático que pidió cambiar la nota de Cifuentes en su asignatura

Viernes, 13 de abril. Pasadas las 9.30 horas comienza la primera reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos desde que estallase el escándalo del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de Cristina Cifuentes. El rector, Javier Ramos, procedía a informar a los miembros del órgano colegiado de gobierno de la institución -formado por unos 50 integrantes- sobre las "medidas contundentes tomadas para erradicar cualquier irregularidad".

Las conclusiones del Expediente de Información Reservada abierto por la URJC el pasado 21 de marzo, en relación al Acta de Evaluación del Trabajo Fin de Máster de la alumna Cifuentes, ya estaban sobre la mesa. Y, con ellas, las correspondientes sanciones. Castigos para todos los involucrados en el título del que presumía la presidenta de la Comunidad de Madrid -hasta este martes, cuando renunció a él-, menos para uno de sus profesores: Pablo Chico de la Cámara.

Fuentes académicas apuntan a que Chico de la Cámara estaría colaborando en las investigaciones abiertas

Como medida cautelar, Ramos decidió suspender de sus funciones a Enrique Álvarez Conde, el actual director del Instituto de Derecho Público del que dependía el Máster de la polémica. Quien aseguró que el rector le había encomendado "reconstruir" el acta -atribución que el rector niega "rotundamente"- era la primera víctima del ya conocido como 'Mastergate'.

A Amalia Calonge, la funcionaria que entró en el sistema para cambiar la nota de una de las asignaturas de Cifuentes de 'no presentado' a 'notable' en el año 2014, le abrieron un expediente por estar implicada "en las graves irregularidades detectadas", sin embargo, el profesor que le mandó hacer el trueque, es decir, Chico de la Cámara, aún no ha sido sancionado, según fuentes universitarias que estuvieron presentes en la sesión del Consejo.

El correo de Chico

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y actual presidente del Tribunal Económico Administrativo de Pozuelo de Alarcón, el docente fue el encargado de impartir la asignatura 'Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales' en el máster del Instituto de Derecho Público dirigido por Álvarez Conde, pero también el encargado de pedirle a Calonge que cambiase la calificación de ésta dos años después de que acabara el curso. Lo hizo a través de un correo electrónico.

Así, Chico de la Cámara se vio obligado a acompañar al rector, junto al director del centro de la polémica, durante su primera rueda de prensa, una comparecencia a tres por la que Ramos ya ha pedido disculpas "por haber confiando en las personas que no debía y haber dicho cosas que se han demostrado falsas".

Durante su intervención, el catedrático y profesor de la alumna Cifuentes, defendió que no se acordaba de ella porque "entonces no era tan famosa" y argumentó que "a veces" no se graban las calificaciones correctamente en la plataforma informática en la que se consignan: "De hecho, ocurrió al menos con otra matriculada en aquella promoción".

Fuentes académicas apuntan a que, mientras que Álvarez Conde habría ocultado información al rector, Chico de la Cámara estaría colaborando en las investigaciones abiertas, sin embargo, añaden, su futuro depende del dictamen de la Fiscalía. Sí ha recibido castigo María Teresa SánchezMagdaleno, ex gerente de la URJC, pues según ha adelantado 'El Independiente', la investigación está analizando si fue ella la responsable de la filtración interna de los datos de los cambios de nota del máster de Cifuentes.