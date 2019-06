UGT y CCOO salen en defensa del programa educativo de los nacionalistas navarros 'Skolae'

UGT y CCOO se han sumado a las reivindicaciones de otros sindicatos minoritarios y de partidos como Geroa Bai en defensa de Skolae, el polémico programa educativo del Gobierno de Navarra.

Después de que Concapa, la Asociación M18 y un grupo de padres y madres a título individual interpusieran una triple demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en contra del plan de 'coeducación', este viernes están llamadas a declarar una decena de personas vinculadas a la redacción del proyecto y a la formación en torno al mismo.

Pero los sindicatos no están de acuerdo. La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) lamenta las denuncias recibidas por Skolae y ha criticado la conducta de "quienes pretenden saltarse la ley para retrotraernos a entornos propios de otras épocas".

Según CCOO el programa impulsado por el Gobierno navarro para el periodo 2017-2021, da respuesta a las leyes de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la de medidas de protección contra la violencia de género y la ley foral para la igualdad social de personas LGTBI+.

"En todas estas leyes se promueve el derecho a una educación en igualdad, que atienda a la diversidad sexual y de género y garantice los mismos derechos para todas las personas del ámbito educativo. Skolae cumple con los criterios de coeducación y tiene como propósito eliminar la violencia contra las mujeres y aprender a vivir en igualdad a lo largo de todas las etapas del sistema educativo", defienden.

La parte "ultraconservadora" del país

Y manifiestan que no es tolerable que "por cumplir con su responsabilidad [los profesionales] sean sometidos a la presión mediática, social y judicial promovida por la derecha política", argumentan. En esta misma línea se ha pronunciado la responsable federal de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, quien considera que las críticas a Skolae han venido "desde la parte absolutamente ultraconservadora del país".

Desde su sindicato defienden que "no se puede poner en peligro este tipo de formación" y que "si se hace en educación pública se debe hacer en concertada". "Al estar tan crispado el ambiente se ha creado una polémica que hace flaco favor al trabajo educativo", han remarcado.

La polémica ha perseguido al programa prácticamente desde su presentación en 2017. Entre los contenidos que más confrontación han despertado destaca el aprendizaje sobre la fecundación o el lugar donde se desarrolla el feto para la etapa de 0 a 6 años.

Además, los autores del plan abogan por hacer referencia a las múltiples opciones que existen tanto para la concepción (coito, procreación artificial) como para el parto (cesárea, vaginal) y profundizan en la diversidad erótica (homoerótica, heteroerótica, bierótica).

Masajes y otras actividades

Para los alumnos de 6 a 9 años el programa propuso en una de sus actividades darse masajes con el ánimo de explotar la expresión corporal. "Finalizamos planteando a la persona que más cerca tenemos dónde nos gustaría que nos diera un masaje o hiciera cosquillas, y luego devolveremos ese deseo a nuestra compañera o compañero", plantean.

Tras las elecciones del pasado 26-M y el previsible cambio de Gobierno, la continuidad de Skolae está menos garantizada que nunca

En el epígrafe Deseo, excitación, atracción, cariño y ética de las relaciones, dedicado a los niños de 12 a 16 años, se eleva el tono: "Nos damos un masaje en la parte del cuerpo que yo solicito, además de verbalizar dónde no me gustaría que me lo dieran". Para ello proponen dibujarse a uno mismo en grupos mixtos y señalar las partes del cuerpo en las que le gustaría recibir "masajes y cosquillas".

En octubre de 2018, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, aseguró que el proyecto sería "de obligado cumplimiento para todos los centros educativos una vez que se apruebe la orden foral pertinente", pero en menos de un mes, la presidenta del Ejecutivo foral Uxue Barkos reculaba y se limitaba a señalar que "la obligatoriedad es la de educar en materia de coeducación, derivada de la ley orgánica", decía.

La lista de canciones "machistas"

En la etapa de 9 a 12 años, según los denunciantes, el plan educativo anima "a que cada cual, en su hogar, en la intimidad, observen sus genitales y los comparen con las imágenes con las que han trabajado" y con los más mayores, de 16 a 18 años, invitan a conocer su cuerpo y "cómo funciona ante estímulos sexuales".

Otra de las actividades que desató mayor polémica fue la incorporación de canciones de Amaral, Malú o El Canto del Loco en una lista para que los alumnos reflexionasen sobre el grado de machismo que contenían o si promovían la violencia de género.

"Pensar que el reggaetón es el tipo de música más sexista en estos momentos, es un error ya que en los distintos estilos musicales también aparece este machismo", explicaban en su ficha. La actividad fue criticada, además de por partidos políticos y padres, por los varios de los autores afectados.

Después de dos años de recorrido, la continuidad de Skolae está menos garantizada que nunca tras las elecciones del pasado 26-M y el previsible cambio de Gobierno.