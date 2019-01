La UE empieza a tomar medidas para frenar el populismo euroescéptico

El avance de populismos euroescépticos es una amenaza para la Unión Europea en las elecciones del 26-M. Las instituciones como la Eurocámara buscan fórmulas que refuercen la pertenencia de la ciudadanía a la comunidad europea, especialmente entre los jóvenes.

La eurodiputada española Maite Pagazaurtundúa ha participado en la redacción de un informe que solicita la creación de un Estatuto de ciudadanía de la UE, que incluya los derechos específicos de los ciudadanos y sus libertades fundamentales.

"Muchas veces los populismos o los grupos antisistema trabajan con problemas que son reales aunque den respuestas absurdas, soluciones milagro o catastróficas, como por ejemplo el brexit", dice Pagazaurtundúa en una entrevista con Vozpópuli.

Festivo europeo el 9 de mayo

La iniciativa propone crear este Estatuto, que irá en un informe de recomendaciones a la Comisión Europea y que tiene un largo camino que recorrer hasta ver la luz.

"Es hacer algo que nunca se había hecho. Recopilar todo lo que hay en los tratados, la jurisprudencia y la legislación”, explica. “Los ciudadanos nos están dando un aviso. Nos están diciendo que quieren estar en el centro del sistema. Por eso se trata de compilar esos derechos y poner negro sobre blanco lo que hay de verdad para completar los agujeros del sistema”.

Pagazaurtundúa dice que ese trabajo les ha permitido concluir que la gente tiene una percepción de lo que es ser ciudadano europeo distinta a lo que hay en las leyes. Es decir, muchas veces creen que tienen más derechos de los que en realidad tienen.

La eurodiputada de UPyD pide que el Erasmus sea una verdadera beca de acceso para todos los jóvenes y no sólo un programa para las familias que puedan permitírselo económicamente. Y dice que sigue habiendo muchos problemas con la homologación de títulos, acceso a la Sanidad o, simplemente, de derecho de voto.

“Hay ciudadanos que por el mero hecho de cambiar de residencia a otro país pierden el derecho de sufragio. Y eso no puede ser”, explica.

Otra de las medidas que propone el informe para reforzar la ciudadanía europea es declarar festivo el 9 de mayo (Día de Europa) en todos los países de la Unión.

Futuro político

Pagazaurtundúa, como el resto de sus compañeros en el Parlamento, está a punto de agotar la legislatura como diputada. Sobre el futuro dice que no está nada escrito. “Nunca he hecho lo que se supone que tenía que hacer”, dice sobre la posibilidad de repetir como candidata en las elecciones del 26-M. No se sabe con qué marca o en qué lista.

Uno de los logros de los que se siente más orgullosa es el avance que, a su juicio, ha dado Bruselas en materia de atención a las víctimas del terrorismo. En un período además en el que continente ha sido especialmente castigado por el terrorismo yihadista. Atentados de París, Barcelona o Estrasburgo hace poco más de un mes.

Pagazaurtundúa, hermana del policía asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundúa, considera que los avances hacia una directiva europea de víctimas son una buena noticia. Junto a otras medidas impulsadas para favorecer la coordinación consular.

“En los atentados actuales nos encontramos que hay víctimas de muchísimas nacionalidades y es un reto”, afirma.

Prohibir homenajes a etarras

La Comisión de lucha contra el terrorismo de la Eurocámara emitió un informe de conclusiones a final del año pasado, en el que se incluían varios párrafos instando a los gobiernos europeos a prohibir cualquier acto de homenaje o enaltecimiento a terroristas con condena firme.

Un aviso para España, en opinión de Pagazaurtundúa. Su objetivo es que esa recomendación se incorpore en el futuro a la Directiva contra el terrorismo, que poco a poco los 27 están empezando a aplicar.

“En España, el año pasado, en el País Vasco y Navarra, ha habido 198 actos de homenaje o enaltecimiento de terroristas por serlo” recuerda.

“Aunque nos estemos haciendo un poco los tontos, el hecho es que de una forma más o menos explícita hay un enaltecimiento del pasado del terrorista que sale de la cárcel. Y eso es una forma de negar la gravedad del acoso que hemos vivido y además humilla a muchas de las víctimas, porque esos homenajes son muchas veces delante de su casa”, añade.