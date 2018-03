Los Mossos investigan el hackeo en pleno debate de investidura del Twitter de Miquel Iceta

La cuenta de Twitter de Miquel Iceta ha empezado a tuitear mensajes extraños mientras terminaba la intervención de Inés Arrimadas en el debate de investidura. "Su cuenta ha sido pirateada por el ejército turcochipriota Ayyıldız Tim. ¡Su correspondencia, mensajes directos e información importante han sido confiscados!". El responsable del pirateo ha publicado imágenes con la bandera turca.

Los socialistas han puesto el hackeo en conocimiento de los Mossos d'Esquadra: "Hace unos minutos han hackeado la cuenta de Twitter de Miquel Iceta. Estamos trabajando conjuntamente con los Mossos y Twitter España para recuperarla lo antes posible", ha escrito el PSC en su cuenta en esa red social.

Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir ! Your account has been hacked by the Turkish cyber army Ayyıldız Tim. Your DM correspondence and important data have been captured! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/4Qji0URX4u